Legemiddelverket om Sputnik-vaksine: – Svært lovende

En svært gledelig nyhet, mener medisinsk fagdirektør Steinar Madsen ved Statens legemiddelverk.

– Dette er det vi har ventet på, mer informasjon om resultatene fra Sputnik V-vaksinen. Dette er svært lovende, sier Madsen til NTB.

Uavhengige eksperter sier til nyhetsbyrået AFP at de nye opplysningene demper bekymringen over manglende åpenhet rundt vaksinen, som russerne allerede har begynt å rulle ut, og som er eksportert til flere land.

– Svært effektiv

De foreløpig funnene viser at vaksinen, som gis i to doser, er svært effektiv og tåles godt av deltakere over 18 år i den siste fasen av klinisk testing, sier medforfatter Inna Dolzjikova ved Russlands nasjonale forskningssenter for epidemiologi og mikrobiologi.

Ifølge Madsen har produsenten av Sputnik V-vaksinen allerede vært i kontakt med Det europeiske legemiddelkontoret (EMA) for å diskutere hvordan man skal gå videre med en eventuell EU-godkjenning av vaksinen.

Dersom EMA godkjenner vaksinen, kan den etter hvert komme til Norge. Hvor lang tid det kan ta, er avhengig av kvaliteten på dataene, sier Madsen.

– EMA vil foreta en fingransking av alle dataene rundt vaksinen. Dersom de er gode og pålitelige, kan en godkjenning komme ganske fort, i løpet av bare en måned eller to, sier han.

Seier for Russland

I Russland ble vaksinen godkjent etter å ha blitt testet ut på knapt hundre personer.

– Det fikk nok øyebrynene til å heve seg litt i Vesten, sier Madsen.

– Så dette kan regnes som en stor seier for Russland?

– Ja, og man skal absolutt ikke undervurdere russerne. De har en stor legemiddelindustri og har tidligere vist at de kan lage avanserte biologiske legemidler, slår Madsen fast.

