Strenge tiltak i Ulvik kommune - fem bekreftede mutanttilfeller

Ordfører i Ulvik kommune, Hans Petter Thorbjørnsen, sier til TV 2 at de har fått påvist 18 nye smittetilfeller i kommunen.

– Når man får 18 nye tilfeller i en kommune med 1100 innbyggere, sier Thorbjørnsen.

Det er nå 28 bekreftede smittetilfeller i kommunen siden utbruddet.

Forbud mot besøk

Nå er det strenge tiltak i kommunen. Blant annet ber de nå alle ha hjemmekontor, har det man kaller ventekarantene. Det innebærer at nærkontakter av nærkontakter også må ha karantene.

Det er klart vi er stressa. Det mange som sitter i karantene og det er stor usikkerhet knyttet til hvor mye smitten har spredd seg, sier Thorbjørnsen.

Fra tirsdag er det forbudt å ha besøk i eget hjem. Kun matbutikker får holde åpent, og de må sørge for at ikke flere er til stede i lokalet enn at to meters avstand kan holdes.

Ifølge den nye forskriften, som gjelder fram til søndag, må serverings- og skjenkesteder holdes stengt, men det blir tillatt med takeaway. Det vil heller ikke være tillatt med besøk på omsorgstunet, med unntak for besøk til personer med kritisk sykdom.

Mutert virus

Kommunen fikk tirsdag bekreftet at fem av de positive koronaprøvene er den muterte britiske varianten.

– Folkehelseinstituttet bekrefter nå overfor oss at det er den britiske mutasjonen som er årsaken til vårt utbrudd, sa ordfører Thorbjørnsen da.