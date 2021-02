Atle Pettersen røper detaljer om MGP: –Inspirert av Justin Timberlake

GOD KVELD NORGE (TV 2): Lørdag skal Beat for Beat-programlederen for første gang vise frem sitt bidrag til Melodi Grand Prix finalen 2021.

MGP-sirkuset her til lands er godt i gang og hver lørdag kveld er det duket for direktesendte delfinaler fra Fornebu. Mens 20 artister må kjempe om en plass i den norske finalen, er det seks artister som allerede er forhåndskvalifisert til MGP-finalen 20 februar.

Én av de forhåndskvalifiserte er Atle Pettersen (31). Hans bidrag er den enda ukjente låta «World On Fire», som han for første gang skal vise frem i delfinalen lørdag 6. februar.

God kveld Norge tok en prat med Atle Pettersen om MGP-planene. Intervjuet kan du se øverst i saken.

«Hekta på brett» i 2003

Det er ikke første gang Pettersen er med i MGP. For 18 år siden var han nemlig med i juniorversjonen sammen med en klassevenninne. Låta het «Hekta på brett» og med seg på scenen hadde de venner av Pettersen som skatet over scenen.

På spørsmål om hva han tar med seg inni MGP-sirkuset denne gangen svarer han:

– Jeg har forhåpentligvis blitt litt mer voksen. Jeg har litt mer erfaring på låtskriving, og litt mer erfaring på scenen, sier 31-åringen.

Han forteller at han lenge har hatt lyst til å være med på MGP, men at han ikke har følt seg klar.

– Det må være det beste jeg kan. Jeg liker jo å gjøre ting ordentlig. Hvis jeg skal være med, så har jeg jo lyst til å ha en sjans til å gå til toppen.

På tide med norsk seier i MGP

Om låta, sier han:

– Når du har hørt det første verset, så synger du med på det neste. Den er MGP og Eurovision og alt du ønsker det.

Programleder Niklas Baarli, som tidligere har erklært seg stor MGP-tilhenger, har et sterkt ønske om at Norge skal gå helt til topps i år, og spør «Er dette låta som skal få det til?».

– Om jeg skal være helt ærlig med deg, så tror jeg at den har en sjans, sier Pettersen ydmykt.

Han forklarer at Norge har hatt en tendens til å vinne med 10 til 15 års mellomrom. For første gang i 1985, for andre gang i 1995 og senest i 2009 med låta «Fairytale». Dermed er det i følge Pettersen på tide med seier igjen i år.

I fjor skulle Ulrikke Brandstorp representere Norge med låta Attention, men på grunn av pandemien ble den internasjonale konkurransen utsatt.

– Flaks for meg, spøker Pettersen.

– Kan hende det kommer noe Justin Timberlake-inspirerte greier

MGP er kjent for å være glitter og glamour og om ikke en god låt burde være godt nok, bruker selve sceneshowet også å være ganske spektakulært.

Om sitt eget sceneshow forklarer Pettersen:

– Jeg har en filosofi om at enten skal du putte enorme menger mennesker på scenen, eller så skal du være alene.

Pettersen har valgt sistnevnte og hinter til at det vil være en god dose grafikk laget av lys i opptredenen hans.

Videre røper han at han har hentet inspirasjon fra popstjernen Justin Timberlake.

– Han er min helt. Det er en veldig, veldig tydelig Justin Timberlake-referanse i showet, men som jeg selvfølgelig må prøve å gjøre på min måte.

Hvem som skal representere Norge i Eurovision Song Contest i Rotterdam i Nederland 22. mai, avgjøres i den norske finalen 20. februar.