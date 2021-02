Mot VM-krise for Norges fremste konkurrenter

Etter gjennombruddet i VM i Seefeld i 2019 møtte Frida Karlsson (21) veggen. Etter å ha overtrent og fått i seg for lite mat var hun ute av langrennsirkuset i to måneder.

Nå sier Sveriges landslagslege Per «Pliggen» Andersson at Karlsson har vist tegn på overtrening igjen. Dermed kan kommende VM i Oberstdorf stå i fare for 21-åringen. Det skal etter planen gå av stabelen 23. februar.

– Vi har en plan for henne, sier landslagslegen til Östersund-Posten.

Han sier også at med fasit i hånd burde det vært tatt grep tidligere rundt hennes belastningsnivå.

Etter helgens skuffende renn i Falun erkjente stortalentet at det var noe som ikke stemte.

– Jeg var så sliten i dag. Det var et slit fra start, så det var ikke sånn at jeg gikk og lo hele veien. Det skal jeg ikke påstå, sa Karlsson til SVT etter målgang.

Svak sesong

Årets sesong har definitivt ikke gått som planlagt for 21-åringen. I januar måtte hun avbryte Tour de Ski etter å ha skadet seg på hotellrommet sitt.

Karlsson var uheldig da hun skulle ta pull-ups i dørkarmen, og deiset rett i gulvet. De to neste rennene kom hun seg gjennom etter å ha tatt smertestillende.

I utgangspunktet hadde hun fått grønt lys til å gå sprinten i Val di Fiemme, men like før rennet kom kontrameldingen fra den svenske leiren.

– For ikke å risikere resten av sesongen, er den klokeste beslutningen å avbryte konkurransen, sier landslagssjef Anders Byström til Aftonbladet.

SKUFFET: Frida Karlsson har levert langt under det man hadde forventet denne sesongen. Foto: Maxim Thore / BILDBYRÅN

Flere norske konkurrenter tvilsomme til VM

Det er ikke bare Karlsson som har problemer inn mot VM i Oberstdorg. Landslagsvenninne Charlotte Kalla (33) sliter med ryggproblemer, samt at hun har trøbbel med ettervirkninger etter å ha vært koronasmittet.

Det var under oppvarmingen til lørdagens fellesstart at Kalla kjente det hun selv har beskrevet som et «hugg i ryggen».

– Jeg lover å gjøre mitt ytterste for å komme tilbake så raskt som mulig, men er også innstilt på å ha tålmodighet og å følge rehabiliteringsprogrammet til punkt og prikke uten å bli for ivrig, sier Kalla.

Finske Kerttu Niskanen (32) har pådratt seg et beinbrudd og mister med det hele sesongen. Natalja Neprjajeva (25) er nylig operert etter et brudd i hånda og er usikker til VM.