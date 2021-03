Vegard Harm ville trekke seg fra Kompani Lauritzen første dag – denne samtalen fikk ham til å bli

De 14 rekruttene i Kompani Lauritzen fikk en tøff start på livet som menig. Rekruttperioden startet nok dessuten tidligere enn de hadde tenkt, med en iskald og uforutsett svømmetur i Romsdalsfjorden.

– Jeg husker at jeg egentlig var på vei til toalettet, men så får jeg beskjed om å sette meg. Da skjønte jeg at det var noe på gang, forteller VGTV-programleder Vegard Harm til TV 2.

Brutal velkomst

Deltakerne ble fraktet i båt, men fikk beskjed om at båten var for stor til å legge til kai. Dermed måtte samtlige kjendiser hoppe i vannet og svømme i land med bagasjen sin.

– Det var en brutal start, konstaterer Harm, som innrømmer at nervene var i høyspenn allerede før han hadde hoppet over bord.

Og det ble ikke bedre da de entret Setnesmoen leir.

– Da vi kom inn i leiren og skulle pakke ut av sekkene og finne alle tingene våre, så var jeg nesten på gråten allerede, forteller Harm.

Harm forklarer at han brått slet med å skille realitet og TV-reality.

– Jeg ventet på at noen skulle gi meg et blikk som sa: «Det er bare TV, det er ikke noe farlig! Det er bare tull», men det kom ikke. Jeg synes det var helt grusomt og glemte helt at vi spilte inn et TV-program, sier han.

Ville hjem

Da hadde 24-åringen kun én tanke i hodet.

– Jeg ville bare hjem. Hadde noen sagt at en buss sto klar for å ta meg med hjem til Stokke, så hadde jeg dratt med én gang. Jeg husker at jeg sa det til de andre også, at jeg var lei meg og ville hjem, sier han.

Til slutt toppet det seg, og 24-åringen hyperventilerte mens tårene sprutet. Harm husker at han ble overrasket over egen reaksjon.

– Jeg vet at jeg er en skjør person, men jeg gråter veldig sjeldent. Jeg tror ikke jeg har grått så mye noen gang før, sier han.



24-åringen var helt sikker på at han nå ville få reise derfra, men produksjonen hadde en annen plan.

– Da jeg lå der og hulka, så husker jeg at jeg så bort på ei i produksjonen med uttrykket: «Hva gjør jeg nå?», også trodde jeg at hun satte i gang en prosess for å få meg hjem, men så spurte hun bare om jeg ville prate med fenriken, sier Harm, og vrenger ansiktet i forferdelse før han fullfører.

– Jeg ville da for f*en ikke snakke med fenriken, sier han og skoggerler.

Hjelp fra uventet hold

Selv om han i utgangspunktet syntes det virket som en dårlig idé, gikk Harm med på å snakke med fenrik Geir Aker.

Se hele samtalen mellom Harm og fenriken i videovinduet i toppen i saken.

– Det hjalp at han kom bort og snakket rolig til meg. Først da skjønte jeg at han ikke var et monster og at han ikke var ute etter å skyte meg, sier Harm og humrer.

Han berømmer også de andre deltakerne for støtten han fikk.

– Alle i kompaniet ble veldig opptatt av at vi måtte holde sammen helt fra start, og det var veldig koselig. Jeg satt jo der og gråt som om jeg var drita full. Det hjalp veldig med trøst fra de andre, avslutter Harm.

