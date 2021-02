Anniken i gråt etter Farmen-konfrontasjon: – Det rant over

GOD KVELD NORGE (TV 2): Anniken Jørgensen følte at Thomas Felberg hakket på henne gjennom «Farmen kjendis»-oppholdet. Til slutt rant det over for influenseren.

«Farmen kjendis» er inne i sin fjerde uke, og mangelen på mat og energi begynner å melde seg hos deltagerne. Det har allerede vært en del krangling på både «Farmen» og spinn-offen «Torpet», men vi er langt fra ferdig med munnhuggeriet - skal vi tro de God kveld Norge har pratet med.

– Anniken og Thomas er veldig gode venner, sier Kine Olsen ironisk når hun gjester studio sammen med førstnevnte.

Anniken Jørgensen forklarer:

– Jeg tror jeg irriterte han veldig. Jeg vet ikke hvorfor, men jeg tror han fant ut at jeg var veldig plagsom. Han var veldig hakkete, og han ba meg holde kjeft og sånne ting. Han var veldig sur på meg, forteller Jørgensen.

Kjøttnekt irriterte

Når Thomas Felberg tar turen innom Marte og Niklas forteller han sin side av saken. Han mener irritasjonen startet med slaktingen av grisen i tirsdagens episode - som ikke Jørgensen var spesielt positiv til.

– Anniken hadde, for gruppas beste, spist kjøtt hun ikke visste hvor kom fra - frem til da. Så får vi en veldig visuell greie med slakt, og hun velger å gå ut fra alt som heter kjøttspising, forteller Felberg.

– Hun vil ha sin egen meny, og nekter å spise noe av det vi har slaktet. To dager før det så «lefsa» hun i seg lapskaus med svinekjøtt som ingen visste hvor kom fra.

I tirsdagens episode får vi høre at Jørgensen har gjort en avtale med gruppa, om at hun skal få spise tre egg i stedet for kjøtt.

– Prosessen for meg ved å slutte å spise kjøtt startet med dyrevelferd, så har jeg trappet meg nedover rett og slett, sier hun i programmet.

IRRITERT: Thomas irriterte seg over at Anniken ikke ville spise kjøtt etter slaktingen. Foto: Alex Iversen

Eksplosjonen

I følge Felberg bygde irritasjonen rundt kjøttnekten seg opp, også blant flere andre i gruppen. Han mener maten hun brukte i sine egne måltider kunne de brukt felles - og det ble en del prating som ikke er fanget opp av kamera.

God kveld Norge er kjent med at irritasjonen til slutt kulminerte i en større konfrontasjon.

– Jeg setter ned foten noe så veldig, det rant over, forteller Jørgensen.

– Jeg gråt og han bare fikk alt.

Felberg forteller at det var en uheldig kommentar på kjøkkenet som utløste utbruddet.

– Vi lager mat samtidig, og hun lurer på om jeg har holdt potetene varme. Jeg innrømmer at det var en «keivkommentar» fra meg, men jeg sier noe sånt som: «Du klarer å passe på din egen mat, vel?».

GRÅT: Anniken tok til tårene da begeret rant over og Thomas fikk en skyllebøtte. Foto: Alex Iversen

Kommentaren kommer i følge Felberg hardere ut enn den var ment som, og Jørgensen tar det svært personlig - og det blir en «passiar».

– Jeg tenner, jeg blir litt sint. Vi kommer i et munnhuggeri som er veldig barnslig, og jeg skjønner etter hvert at dette her er veldig dumt. Jeg angrer litt, men da er vi liksom i gang. Skaden er skjedd og hun begynner å gråte, forklarer Felberg, som følte han måtte si unnskyld.

– Når en 48 år gammel mann står og krangler med en jente på 23 år så er kanskje ikke sympatien i mitt favør.

«Hakk i plata»

Jørgensen bekrefter at Felberg ba om unnskyldning.

– Jeg tror han sa det sånn 300.000 ganger, han har litt «hakk i plata». Men det er ikke alle som takler Farmen livet like godt - på psyken, sier hun.

Felberg får se Jørgensen sine kommentarer i studio, og kjenner seg ikke helt igjen i hennes beskrivelse.

– Jeg har ikke oppfattet det så hakkete som henne, hun tar kanskje ting mer personlig enn hva jeg mente. Vet du hva, jeg har virkelig ikke noe i mot Anniken, og at hun mener min psyke ikke klarte det helt der inne får være hennes oppfattelse, sier den gamle rockeren.

– Jeg ønsker henne alt godt, legger han til.

Hele krangelen er fanget på kamera, så her har vi mye å se frem til.