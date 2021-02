Sagosen varsler knallhard VM-evaluering

Sander Sagosen varsler en knallhard evaluering av VM etter at Håndballgutta, som hadde mål om å ta gull, ble slått ut i kvartfinalen.

– Det vi leverte, var ikke godt nok verken på eller utenfor banen, så der må vi være knallharde med oss sjøl, sier Sander Sagosen til TV 2.

Stjernespilleren måtte forlate banen i kvartfinalen mot Spania på grunn av en skade som skapte voldsomme smerter.

Men også stoltheten og sjela fikk seg en smell.

– Det er tungt for sjela. Vi gikk inn i et VM med en drøm og et berettiget håp om den edleste medaljen, og så blir vi slått ut før medaljekampen. Det er en stor skuffelse. Det var tungt å se VM-finalen på søndag, sier Sagosen.

Selv har han brukt dagene etter mesterskapet til å bli kvitt skaden i magen.

Dette gikk galt

Laget har ikke hatt noen evaluering av VM. Men Sagosen har gjort seg noen tanker.

– Sammenlignet med EM i fjor, fikk vi aldri den samme flyten der flere var gode i hver kamp, slik Sverige fikk i dette mesterskapet. Så der må vi finne ut hva som skjedde og hva vi må gjøre for å bli bedre.

- Jeg sitter med en følelse av at vi ble redde for ikke å lykkes. Og det er den største fella å gå i. Det var nytt for mange å spille med stort press. I år var vi blant favorittene. Og det å spille med eller uten press er to forskjellige ting.

– I VM-oppkjøringen i Danmark var vi uten press å spilte bra. I mesterskapet var vi mer anspente og stresset og ble jagende gjennom hele mesterskapet. Det er forståelig, for dette er en ny situasjon for de fleste, mener spilleren som blir regnet for å være verdens beste.

Sagosen selv er imidlertid vant til å spille med press. Han setter seg hele tiden høye mål. Før VM i 2017 sa han at målet var medalje, mens resten av laget hadde blitt enige om at første mål var å gå videre fra gruppespillet.

Vil ha press

Da de andre gutta sa medalje, sa Sagosen gull. Men foran dette mesterskapet var alle enige om at målet var å gå til topps.

Etter to sølv i VM og en bronse i EM virket det naturlig. Men laget kom seg ikke til semifinale, som de hadde gjort i fire av de fem siste mesterskapene de har deltatt i.

– La dere for stort press på dere selv, og bukket under for det?

– Løsningen er ikke et lavere press, mener Sagosen.

– Presset vil være der så vi må lære oss å leve med det, slik er toppidretten. Når vi får et slag i trynet, er det en del av læringen. Danmark, som slo oss i VM-finalen i 2019, er vant til å spille med det. Men også de ramlet helt sammen i EM i fjor før de igjen vant gull nå.

– Dere hadde også en VM-trekning som ga flere tøffe kamper. Det kom både skader og sjukdom, spilte det inn?

– Ja, men vi kan ikke bruke det som unnskyldning. Det har rammet andre lag også, som Sverige og Danmark som spilte finalen.

– Vi må gå i oss sjøl. Detaljene må vi ta innad i laget og der må vi være knallharde. Så skal vi kvalifisere oss til OL til sommeren, og der skal alle få se en gjeng revansjesugne gutter, lover Sander Sagosen.