Sverige anbefaler ikke AstraZeneca-vaksinen til eldre

Flere land har den siste tiden påpekt at det ikke er nok informasjon til å fastslå om den svensk-britiske vaksinen er effektiv på eldre pasienter.

Sverige vil på det nåværende tidspunkt ikke bruke koronavaksinen fra AstraZeneca på innbyggere over 65 år. De får i stedet andre vaksiner, opplyser Folkhälsomyndigheten på et pressemøte tirsdag ifølge TT.

Vaksinen har blitt godkjent i EU uten en øvre aldersbegrensning, men Det Europeiske legemiddelbyrået (EMA) har informert om at det finnes lite data fra studiene om effekten for personer over 55 år.

Tirsdag ble det registrert 224 nye koronadødsfall i Sverige.

I Tyskland har myndighetene sagt at de ikke vil tilrå at personer over 65 år skal få vaksinen. Det italienske legemiddelverket godkjente lørdag vaksinen for alle voksne, men anbefalte alternativer for personer over 55 år.

Spørsmålet er også til vurdering hos Folkehelseinstituttet her i landet. Det er varslet at en beslutning vil bli kunngjort torsdag.

– Vi har ikke fått all produktbeskrivelse på vaksinen ennå. Det må være på plass før i kan si noe om vaksinen, opplyser FHIs medievakt til NTB.

Mulig økt spredning av britisk variant

Svenske Folkhälsomyndigheten skriver i en pressemelding tirsdag at stikkprøver tyder på økt spredning av den britiske varianten.

– Den britiske varianten av viruset kan ha en lignende spredning i Sverige som i andre europeiske land, står det i meldingen.

Folkhälsomyndigheten skriver at de har sjekket 2220 positive prøver, og at de i omtrent 250 har påvist den britiske varianten.

Koronautbrudd i Strömstad – innfører lokale tiltak

Strömstad innfører lokale restriksjoner etter økende smitte. Mange frykter at den britiske virusvarianten har etablert seg i kommunen.

Rundt 10 prosent av tilfellene i fylket Västra Götaland kan skyldes den britiske varianten, kjent som B117, opplyser regionale myndigheter.



Totalt har 11.815 personer dødd med covid-19 i Sverige, melder Aftonbladet. 576.606 personer har blitt smittet av korona under pandemien.

Fra fredag til tirsdag har ytterligere 9649 blitt bekreftet smittet.