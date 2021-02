Mye tyder på at den elektriske SUV-en VW ID.4 blir en av Norges mest solgte biler i år.

Lanseringsmodellene ID.4 1st og ID.4 1st Max er nå sluttsolgt fra fabrikken, utleveringene av disse starter i mars, til de aller første som bestilte bilen.

Nå åpner Volkswagen for bestilling av flere modeller, basert på to motoreffekter og to batteristørrelser.

Fortsatt tilbyr Volkswagen kun utgaver med bakhjulsdrift. 4x4 kommer ikke før til våren, det er nok noe mange norske kunder vil vente på.

Motoreffektene som nå tilbys er på 170 eller 204 hk. Batteripakkene er på 52 eller 77 kWt. VW stiller med syv ferdigspesifiserte modeller. Levering til norske kunder skal skje fra mai/ juni.

ID.4 over 80.000 kroner billigere

Med dette blir også startprisen på ID.4 lavere. ID.4 1ST hadde listepris på 426.900 kroner. Den nye innstegsmodellen blir nå utgaven som heter ID.4 Pure Performance, den har startpris på 359.700 kroner.

Bilen har batteripakken på 52 kWt (netto), noe som gir en rekkevidde på inntil 343 kilometer. Motoreffekten er altså på 170 hk og 0-100 km/t går på 9 sekunder.

ID.4 Pure Performance kan lades med inntil 7,2 kW AC (hjemmelader), eller 100 kW DC hurtiglading. Varmepumpe er ekstrautstyr på innstegsmodellene, som er basert på den minste batteripakken.

Her er ID.4 i Norge – lenge før tiden

ID.4 er andre, nye elbil ut fra Volkswagen. ID.3 finnes allerede i flere tusen eksemplarer på norske veier.

Innvendig lyssystem

VW opplyser at bilen kommer med en god del utstyr standard. For eksempel LED-lykter, 18-tommers lettmetallfelger, førerasistentsystemene «Front Assist» og «Lane Assist». Adapiv cruisekontroll er også inkludert. Desssuten sikkerhetssystemene «Pre-crash» kollisjonsbeskyttelse, tretthetsvarsling og bremse- og svingassistent for møtende trafikk når kjørebanen krysses.

Det karakteristiske innvendige lyssystemet, «ID. Light», er standard, sammen med navigasjon med 10’’ infotainmentskjerm, trådløs «App-connect», stemmestyring, nøkkelfri start og trafikkskiltgjenkjenning. Alle som bestiller de forhåndskonfigurerte modellene, får også tre års mobilitetsgaranti inkludert.

ID.3: Rekkevidde-mester er den ikke

Førermiljøet i ID.4 viser at VW går for flere nye løsninger i sine elbiler.

Inntil 517 kilometer rekkevidde

Utstyrsversjonen Style vil gi mulighet for oppgraderinger av interiøret, samt inkludere en Designpakke med blant annet lyslist mellom frontlyktene og LED-Matrix hovedlykter, en komfortpakke + med blant annet 3-soners klimaanlegg og variabelt bagasjeromsgulv og utvidede førerassistentsystemer med blant annet ryggekamera og Keyless Access.

ID.4 Pro Performance har en batterikapasitet på 77 kWt netto. Rekkevidden her blir på inntil 517 km, etter WLTP-målemetoden. 0-100 km/t går på 8,5 sekunder, mens toppfarten er elektronisk begrenset til 160 km/t.

Pro Performance leveres i fem ferdigspesifiserte utstyrsversjoner. Alle har varmepumpe for oppvarming av kupe og batteri som standard. De fem modellene vil kunne lades med inntil 11 kW AC (hjemmelading), mens hurtiglading kan gjøre med inntil 125 kW DC. Det betyr at 38 minutters ladestopp i teorien kan gi inntil 320 nye kilometer rekkevidde.

Les mer om ID.4 og de ulike utstyrsnivåene her

HER ER PRISENE PÅ ID.4 City Pure Performance 52 kWt: 359.700,- Style Pure Performance 52 kWt: 399.800,- Life Pro Performance 77 kWt: 416.100,- Business Pro Performance 77 kWt: 450 900,- Family Pro Performance 77 kWt: 461 400,- Tech Pro Performance 77 kWt: 490 000,- Max Pro Performance 77 kWt: 508 600,-

Flere utstyrsversjoner

ID.4 Life vil ha tilsvarende standardutstyr som City, med Infotainmentpakke og Komfortpakke inkludert. Businessmodellen vil gi mulighet for interiøroppgraderinger, og inneholder både Designpakke og Førerassistentpakke.

Utstyrsversjonen Family vil utover dette ha Designpakke plus med panoramaglasstak og varme- og støyisolerende glass i sideruter og bakruten, og Komfortpakke + med blant annet 3-soners klimaanlegg.

ID.4 Tech vil i tillegg til dette ha Infotainmentpakke +, med head-up display og AR-funksjonalitet (augmented reality), og navigasjonssystemet «Discover Max» med 12-tommers skjerm. Utstyrsnivå Tech har også Førerassistentpakke +, med blant annet «Side Assist», adaptiv cruisekontroll med «stop&go»-funksjonalitet, og Area view områdevisning med ryggekamera.

ID.4 er SUV i familiebilklassen. 4x4 er ikke tilgjengelig ennå, men skal etter planen komme til våren.

Ny innstegsmodell av ID.4

Toppmodellen ID.4 Max vil i tillegg ha Top Sport interiør og pakken Sport +, som inkluderer progressiv styring og adaptivt understell (DCC) med valg av kjøreprofiler.

PS: På et senere tidspunkt vil Volkswagen også lansere en ny og rimeligere innstegsmodell av ID.4, med noe mindre motoreffekt. Foreløpig vet vi ikke noe om hvor langt frem i tid dette ligger.

Blir en tøff konkurrent: 25 biler er allerede i Norge

Se video av ID.4 i Norge under: