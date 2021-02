Marseille-trener sa opp jobben på direkten

André Villas-Boas kom med oppsiktvekkende kommentarer under en pressekonferanse tirsdag. Nå bekrefter klubben at portugiseren er ferdig som klubbens trener.

Villas-Boas kom med den oppsiktsvekkende kunngjøringen på en pressekonferanse tirsdag, ifølge franske medier.

Trenerprofilen opplyser at han ikke ønsker seg noen kompensasjon fra klubben, men at han utelukkende vil vekk.

SISTE: Marseille opplyser tirsdag ettermiddag at portugiseren er ferdig i klubben. De skriver i en pressemelding at Villas-Boas sine uttalelser har gjort skade på klubbens navn. De skriver også at mulige sanksjoner vil bli gjort mot treneren etter at deres disiplinærutvalg har sett på saken.

Avgjørelsen til Villas-Boas om å si opp skal ha kommet i kjølvannet av at Marseille signerte midtbanespiller Olivier Ntcham på overgangsvinduets siste dag.

– Vi avsluttet overgangsvinduet med å signere en spiller som jeg hadde ingenting med å gjøre. Jeg fant ut av det i morges gjennom pressen. Det er en spiller jeg hadde sagt nei til. Derfor har jeg bedt om å si opp kontrakten min, sa Villas-Boas på pressekonferansen.

– Jeg vil ikke ha penger av klubben. Jeg vil bare dra, la han til.

Kun kaptein Steve Mandanda skal ha vært informert om avskjeden til treneren. Resten av spillertroppen fikk beskjeden via TV-sendingen.

I helgen satte rasende fans fyr på klubbens treningsanlegg, hvor 25 personer ble arrestert. Fansen gikk til angrep fordi de var misfornøyde med klubbens form den siste tiden.

Marseille har tapt sine siste tre kamper, og er helt nede på en niendeplass i Ligue 1. Storklubben fra sørkysten spilte i Champions League-gruppespillet i høst.

Franske medier melder også at det skal ha vært en heftig krangel mellom lagets to store stjerner Florian Thauvin og Dmitri Payet. Payet hevdet at Thauvin kun spilte for sin egen fremtid, mens Thauvin kritiserte vekten til Payet og at han godtok et lønnskutt for å bli sportsdirektør i klubben etter karrieren.

Dermed lever kaoset på Stade Vélodrome.

