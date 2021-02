Ny virusmutasjon oppdaget i England

Sky News skriver at dette er en urovekkende utvikling. Forskere frykter at varianten kan føre til at folk som tidligere har blitt smittet, kan bli smittet igjen. I tillegg kan den potensielt redusere effektiviteten av vaksinene.

Mutasjonen, som er merket E484K, er også funnet i Sør-Afrika-varianten av koronavirus.

Den ble funnet i elleve prøver av rundt 200 000 som har blitt sekvensert.

— Virusmutasjonen endrer form slik at antistoffer ikke gjenkjenner det på samme måte, og det at denne mutasjonen nå er blitt plukket opp i noen prøver av Kent-varianten er en bekymringsfull utvikling, mener vitenskapskorrespondent Thomas Moore i Sky News.

Han sier til avisen at det er en «bekymringsfull utvikling», da det kan bety at de som tidligere ble smittet kunne bli infisert på nytt og kunne redusere effekten av koronavaksiner.

«Utviklet en supermakt»



Moore sier at utviklingen av virusmutasjonen betydde at viruset effektivt hadde «utviklet en supermakt» som gjorde det mulig å ikke bare infisere celler, men også til å invadere immunforsvaret.



– Da disse virusvariantene også ser ut til å ha økt spredningspotensial, så antar vi at E484K mutasjonen i tillegg til N501Y i hvert fall ikke vil redusere smittsomheten til den britiske varianten, sier seksjonsleder Karoline Bragstad i Folkehelseinstituttet til VG.

Hun understreker at få tilfeller av den britiske vairanten med E484K er oppdaget.

– Om dette vil ha et fortrinn over virus uten denne mutasjonen er ennå uvisst. Videre undersøkelser vil kunne si noe om hvilke effekt den ekstra mutasjonen har på viruset, fortsetter hun.

Oppdateres.