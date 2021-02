Elbilåret 2020 var historisk. For første gang sto elbiler for over halvparten av nybilsalget i Norge. I desember var faktisk 66,7 prosent av de registrerte nybilene helelektriske.

Men det har ikke bare vært fornøyde elbileiere. Faktisk har det vært overraskende mye kluss med flere av modellene.

NAF Advokat merker at kundene er sinte og har mistet tålmodigheten. Bilene de har kjøpt virker rett og slett ikke slik de skal.

I forhold til bensin- og dieselbiler, er elbilene sterkt overrepresentert i klagestatistikken. Og dette gjelder nye biler, ikke eldre bruktbiler.

Storselger med masse feil

Det klages på det meste: Feil på klimaanlegget, kort rekkevidde, tomme 12-voltsbatterier, ladeproblemer og feil på luftfjæringen, for å nevne noe.

Den tredje mest solgte bilen i Norge i fjor, VW ID.3, er en av dem som har vært mye plaget. Et av problemene var blant annet at rutene plutselig dugget til mens du kjørte. Løsningen kundene fikk beskjed om, var å slå av aircondition-anlegget i bilen. I tillegg har det vært feilmeldinger, problemer med lys og at bilens 12-voltsbatteri tappes for strøm, dermed at den ikke vil starte. Det aller mest løses med en litt større software-oppdatering.

Frykter ulykker - ber norske kunder slå av aircondition

Ikke den eneste

Men at en flunkende ny bil er så utsatt for problemer, er ikke særlig tillitsvekkende. ID.3 er på ingen måte alene om å ha barnesykdommer.

– Bilprodusentene får veldig dårlig tid med å få ut bilene sine, sier redaksjonssjef i Broom, Vegard Møller Johnsen.

Han mener tidspress og fokus på utvikling gjør at en del biler ikke er "ferdige" når de kommer ut på markedet.

I videoen øverst i denne artikkelen snakker Møller Johnsen om hva som er årsaken til at det er så mye feil på en del nybiler. Han tar også for seg noen av modellene som utmerker seg – og forteller hva du som kjøper bør gjøre for å unngå problemer.

