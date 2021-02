Frosten tar livet av villaksen

Det var et trist syn som møtte Hege Cathrine Paulsen og sønnen Oliver på 8 år da de var på hytte ved Gamnes ved elva Skjoma i Narvik kommune sist helg.

De to gikk på skøyter på den bunnfrosne elva når sønnen Oliver observerer noe i isen foran seg.

– Mamma kom og se? det ligger en fisk her, roper han.

Foran dem ligger en stor laks innefrosset i isen.

– Det var et trist syn. Vi har aldri opplevd noe slik på de årene vi har hatt hytte i området, forteller Hege Cathrine Paulsen.

Hun antar at laksen var på mellom 10 og 12 kilo.

– Den var like lang som sønnen min på åtte år, sier Paulsen.

Han la seg ned ved siden av laksen for å måle.

Unormal vinter

Hele januar har ligget på rundt ti minusgrader hver enste dag, og uten nedbør i form av snø, har elva vært bunnfrosset flere steder.

UNORMAL VINTER: Flere lakser ligger innefrosset i isen i Skjomen. Foto: Hege Cathrine Paulsen

Trolig er dette en konsekvens av at kraftlaget ikke slipper igjennom nok vann i Skjoma nå på vinteren.

Da blir vannstanden lav og laksen fryser i hjel.

– Dette har det vært snakket i mange år om at konsekvensene av dette har vært at frosten dreper yngel og fisk, sier Paulsen.

Kraftverksjef Ole Christian Povenius i Statkraft forteller at det er en spesiell vinter med kulde og lite nedbør. Til NRK Nordland sier Povenius at det de vil tape penger på å slippe ut mer vann.

– Det er totalvurdering. Så enkelt er det. Dette er ikke et prioritert laksevassdrag, og kraft må vi ha. Dette er et vassdrag med stor fallhøyde, det vil si at vannet har en høy verdi, sier Ole Christian Povenius, kraftverksjef i Statkraft til NRK.

– Dette er ille

Også andre steder i elven er det observert døde laks.

– Problemer er at vi har ei bunnfrossen elv og gytegropene der er nå tørre og vil ta livet av eggene. I år er det så ille at jeg tror at vi vil tape mellom 70 og 90 prosent av gytegropene som blir ødelagte, sier Geir Solmo, styremedlem i naturvernforbundet i Narvik.

Han er også medlem i Skjomen bygdeutvalg.

Han er lite imponert over Statkraft og myndighetene.

– Elva har vært stengt for laksefiske i over 20 år og det blir ikke noe bedre nå når dette skjer ved jevne mellomrom. Biologisk mangfold er nå truet og myndighetene må nå gripe inn, sier Geir Solmo.