Slår alarm om lavinehund-krise

– Vi mangler 50 hundeekvipasjer, sier veteranen Knut Skår i Norske Redningshunder.

Covid-19 og sviktende rekruttering er årsaken til at det mangler lavinehunder. Situasjonen er mest kritisk på Vestlandet og i Nord Norge, hvor flest blir tatt av skred. Bare i januar mistet fem personer livet i skredulykker, viser tall fra NGI.

– Marginene er små og tidsfaktoren helt avgjørende hvis du blir tatt av et snøskred. Da er hund et ekstremt viktig hjelpemiddel. De søker over et område på 20 minutter der 150 mann ville brukt fire timer, forklarer hundeføreren.

– Beredskapen er svekket

Han er sammen med kolleger fra Norske redningshunder på treningshelg på Tyin på grensa mellom Årdal og Vang. Markører er gravd ned for at hundene skal få reell trening. Krav et er at hunden skal finne tre nedgravde figuranter i et område på 150 x 150 meter i løpet av en halvtime.

Landets 300 godkjente hundeekvipasjer utgjør en svært viktig del av redningstjenesten i Norge, de fleste som ettersøkshunder. 82 av redningshundene er lavinehunder, og det her rekrutteringen har stoppet opp.

TAKKNEMMLIG: Hannes Henry har sluttet med å kjøre brett i bratte fjellsider etter at han ble tatt av skredet for ti år siden. Foto: Privat.

– Mangelen på hunder og hundeførere gjør at beredskapen er svekket når skredet går, medgir Knut Skår.

– Satt bom fast

En som priser seg lykkelig over at det var en lavinehund i nærheten er lege Hannes Henry (43). For nøyaktig ti år siden ble snøbrettkjøreren tatt av et skred i Aurlandsdalen og ble liggende begravd i snømassene i tre timer.

– Jeg satt bom fast! Alt ble helt mørk og helt stille. Jeg kunne ikke en gang høre min egen stemme. Jeg prøve å rope, men det var ingen sjanse. Jeg var overbevist om at jeg skulle dø, forteller Henry til TV 2.

Kameraten Henning Hamnes ble også tatt av skredet, men klarte å komme seg ut og fikk varslet nødetatene.

Knut Skår var en av de som rykket ut fra Årdal. Han ble fløyet inn i skreområde i det eneste værvinduet denne ettermiddagen. Skredet var massivt; 500 meter langt og 150 meter bredt.

– Vi hadde søkt lenge i den nederste delen av skredet uten resultat. Det var så bratt at jeg måtte skubbe hunden oppover i snømassene, forteller Knut.

Han var i ferd med å gi opp da hunden Dino plutselig stakk i mørket. 100 meter fra toppen markerer hunden og vi får treff på søkestanga. Da var det gått nærmere tre timer og statistisk er det ikke håp om å finne noen i live.

Men halvannen meter ned i snømassene lå den tyske brettkjøreren i live. En stein sørge for at han ikke ble revet med raset helt til bunns og snøen var ikke så kompakt at det var nok luft til å overleve.

I LIVE: Her blir Hannes Henry reddet ut av snøskredet etter tre timer av Knut Skår og Marianne Holme fra Aurland Røde kors hjelpekorps. Foto: Lasse Fossdal/Norsk Luftambulanse.

– Vi hørte at Hannes gispet etter luft da vi fikk løs hodet. Det var en enorm og mektig opplevelse å finne han i live. Jeg blir fortsatt rørt å snakke om det. Det gjør opp for alle de tonn med snø du har spadd i de 20 årene du har holdt på med dette, sier Knut Skår til TV 2.

Evig takknemlig

I Flensburg helt nord i Tyskland sitter Hannes Henry og er takknemlig for livet han fikk i gave fra Knut og hunden Dino.

RASSTEDET: Her er bildet som viser rasets størrelse og hvor Hannes Henry ble funnet. Den grønne markeringen viser hvor kameraten til Hannes kom seg ut av skredet og fikk varslet. Foto: Privat.

– Innsatsen deres gjør at jeg er i live. Hvis ikke hadde jeg blitt liggende i snøen til den hadde smeltet. Jeg er de evig takknemlig og min opplevelse viser hvor viktig det er å ha tilstrekkelig med utdannede lavinehunder, sier Henry som reiste tilbake til Norge i 2012 og møtte redningsmannskapene som fikk han ut av skredet.

Knut Skår legger ikke skjul på at det krever tusenvis av timer med innsats for å få godkjent en hundeekvipasje til redningshund, enten som lavine, ettersøkshund eller urbansøk som ble bruk etter raset i Gjerdrum.

NY HUND: Anakin er redningshunden til Knut Skår. Foto: Harald Christian Eiken/TV 2

– Normalt tar det cirka tre år før man er ferdig godkjent ekvipasje. Det er dedikerte folk i et sosial, flott miljø som driver med dette og som er villig til å gjøre en innsats i frivillig redningsarbeid. Det som driver oss er jo mestringsfølelsen og det å kunne hjelpe til, sier Skår.

Med på treningshelga på Tyin var Andrea Horstad og Linda Marie Sætre Hove.

– Det er fantastisk hvis får være med å finne noen som er savnet. Det gir mye glede når hunden lykkes og med det vi har trent på, sier Andrea og Linda Marie.

Doktor Hannes er så glad i livet at han har kuttet ut brettkjøringen i løssnøen.

– Jeg håper virkelig at mine venner i Norske redningshunder klarer å få opp rekrutteringen av lavinehunder. Det er superviktig, det vet jeg alt om, sier Hannes Henry til TV 2.