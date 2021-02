Etter fire intense uker på den lille husmannsplassen Buåsdalen, var det endelig tid for å kåre vinneren av Torpet kjendis 2021.

Vinneren får komme inn på Farmen kjendis-gården, Lundereid, som en fullverdig deltaker.

Etter at TV-profil Markus Bailey (28) tapte i kamp mot modell Linni Meister (35), og Meister selv trakk seg kort tid etterpå, var det TV-profil Svein Østvik (59) og radioprofil Espen Thoresen (62) som satt igjen til semifinalen av Torpet kjendis.

Da kommunikasjonssjef Signy Fardal (59) tapte tvekampen på Lundereid og ankom husmannsplassen, rakk hun såvidt å sove én natt på Torpet før de tre fikk beskjed om at de skulle kjempe mot hverandre.

Helomvending

Da programleder Tiril Sjåstad Christiansen (25) ankom husmannsplassen, ba hun deltakerne gjøre seg klare til semifinale. Da tok det hele derimot en uventet vending.

Like før deltakerne skulle konkurrere, kjente nemlig Østvik på en voldsom smerte i foten. Oppløst i tårer valgte han til slutt å trekke seg fra semifinalen.

Fardal og Thoresen havnet dermed direkte i finalen av Torpet kjendis. Hvem som vant kan du se lenger ned i saken.

Unnet andre seieren

Da TV 2 snakket med Østvik kort tid etter at han trakk seg fra Torpet kjendis, forteller han om årsaken til valget sitt.

– Jeg fikk veldige smerter etter hvert, og snakket med produksjonen og de andre deltakerne om at jeg måtte gi meg. Jeg skjønte at jeg måtte si ifra om at jeg var redusert, dersom jeg kom inn på Lundereid gård. Da synes jeg det var bedre at folk som kan kjempe om Farmen kjendis-seieren, fikk muligheten til gå videre, sier han på telefon til TV 2.

Østvik har i løpet av oppholdet gjort sitt ytterste, både for dyrene og oppdragene deltakerne har fått tildelt. Det har derimot kostet han.

– Jeg har artrose, som er slitasjegikt. Når du går fire uker med det, under slike forhold, så sier det seg selv: Belastningen ble for stor. Så det var trist, det ble noen tårer da, sier han.

Nå ser han frem til å hvile ut, og komme seg opp på hesten igjen.

– Man har ikke de samme mulighetene til å hvile der inne, og når man har slike smerter blir det i tillegg lite søvn. Det blir en ond sirkel til slutt. Sånn sett fikk jeg kjenne at alderen har tatt meg igjen, sier han og skulle heller sett at han var ti år yngre.

– Men jeg er stolt over å ha kommet så langt, og nok en gang har jeg vært med på et eventyr.

Ingen dans på roser

Til tross for at Torpet kjendis har et rykte på seg for å være et mer luksuriøst sted enn Farmen kjendis, ble Østvik tatt på sengen. Han var med på Farmen kjendis i 2019, og han innrømmer at å drive husmannsplassen var en større utfordring enn ventet.

– Skal jeg være helt ærlig: Det var en mye større utfordring enn Farmen kjendis. Det var veldig annerledes å være så få.

Han legger ikke skjul på at det tidvis var en turbulent stemning.

– Det har overhodet ikke vært en dans på roser, det var veldig tøft på alle måter. Er det mange mennesker, så er det alltids noen man går overens med. Med kun tre personer blir det veldig nakent, og det er ikke like lett «å gjemme seg». Det var også mye vanskeligere å håndtere konflikter sier han.

Likevel angrer han ikke på at han takket ja.

– Det har vært en veldig stor opplevelse å dra tilbake i tid og leve enkelt. Det har vært en tøff utfordring, men jeg er veldig glad jeg har vært med på det.

Vant Farmen kjendis – ble overrasket

Med Østvik sitt forfall, sendte han som nevnt automatisk Fardal og Thoresen inn i finalen av Torpet kjendis. Der skulle de konkurrere i kunnskap.

Til sist var det Thoresen som trakk det lengste strået, og vant fem-tre over Fardal. Som vinner av Torpet kjendis får han dermed dra inn igjen på Farmen kjendis som en fullverdig deltaker.

VANT: Komiker Espen Thoresen vant til slutt Torpet kjendis, over kommunikasjonssjef Signy Fardal. Foto: TV 2.

Da TV 2 snakker med Thoresen etter at han har gått seirende ut av Torpet kjendis, innrømmer han at han hadde en mistanke om at det kunne gå hans vei.

– Jeg hadde en mistanke om at jeg kunne vinne, da Signy dukket opp. Verken Signy eller Svein kunne mer enn meg, så jeg tenkte jeg lå godt an, sier han på telefon med TV 2.

Samtidig kom seieren overraskende på ham.

– Jeg ble overrasket over å vinne. Jeg følte på en blanding av å være lettet og sliten, men mest sliten.

Etter å ha vært på Farmen kjendis-gården i to uker, for så å tilbringe to uker på Torpet kjendis-gården, forteller Thoresen om en krevende hverdag.

– Man blir sliten av lange dager og lite mat. Det har vært en monoton hverdag, hvor jeg har følt på hele følelsesspekteret. Det har vært et minne for livet.

Nå gleder han seg til å treffe deltakerne som er igjen på Lundereid gård.

– Det blir spennende å møte de andre igjen. Det gleder jeg meg til! Det å tilhøre en større flokk igjen, isteden for en liten, dysfunksjonell kjernefamilie som er på Torpet kjendis, sier han.

Har ett mål

Thoresen dro inn på Farmen kjendis uten en taktikk. Det har han heller ikke denne gangen, når han nå returnerer til gården. Likevel har han satt seg ett mål for oppholdet.

– Alle vil jo vinne når man er med, men fra dag én har jeg bare hatt ett mål, og det har vært å være med lengst mulig. Hvis jeg kommer til finaleuken, er målet mitt oppnådd.

Da kunstner og storbonde Öde Nerdrum (26) og hans hjelpere, værpresentatør Eli Kari Gjengedal (59) og influenser Anniken Englund Jørgensen (25) var på markedet i uke fire, møtte de Thoresen og Østvik, til stor glede hos samtlige.

På tinget samme dag, avslørte også programleder Tiril Sjåstad Christiansen (25) at utslåtte Fardal skulle til den lille husmannsplassen for å kjempe seg inn igjen.

Av den grunn tror ikke Thoresen at deltakerne vil bli overrasket når han dukker opp igjen på Lundereid gård.

– De vet at Torpet kjendis eksisterer, så jeg tror ikke de blir overrasket, men jeg håper de blir glade. Jeg har inntrykk av at jeg var godt likt, da jeg dro sist, sier han.

– Fikk litt sjokk

Fardal, som måtte bite i det sure eplet og vende tilbake til 2021, følte seg uforberedt, da hun trodde Torpet kjendis ikke eksisterte.

– Da jeg tapte tvekampen hadde jeg nærmest logget av og dratt hjem mentalt. Jeg fikk litt sjokk da Tiril sa at jeg skulle til Torpet kjendis. Men det var gøy! Jeg forstod at jeg ikke kom til å vinne, før konkurransen hadde begynt. Det har mye med konkurransevilje å gjøre, og jeg visste Espen var godt forberedt, mens jeg var uforberedt, sier hun når TV 2 ringer henne, kort tid etter tapet.

Hun er derimot overrasket over egen prestasjon.

– Jeg synes jeg klarte meg overraskende bra, med tanke på at jeg ikke har lest noe i gårdsbøkene. Samtidig visste jeg at Espen var veldig motivert for å komme inn igjen på gården, sier hun, og legger til:

– Han er absolutt en verdig vinner. Han fikk tid til å forberede seg, og hadde lest i gårdsboken, både på Farmen kjendis og Torpet kjendis. Jeg visste ikke en gang hvor boken var.

– Kan bli rabalder

Fardal er spent på hvordan Thoresen kommer til å bli tatt i mot når han reiser tilbake til Lundereid gård.

– Jeg tror han stort sett blir mottatt med åpne armer, men jeg tror Lasse synes det er litt trasig, sier hun, og peker på konfliktene som oppstod mellom idrettsbefal Lasse Matberg (34) og Thoresen inne på gården.

Uken Thoresen måtte forlate gården, var det nemlig Matberg som sendte Thoresen ut i tvekamp.

– Espen var ganske overrasket og litt forbannet på at Lasse valgte han til førstekjempe, og han hadde en teori om at Lasse var sabotør. Ingen tenkte vel at Espen kom tilbake på gården, og Lasse har nok lagt konflikten til side. Men Espen tenker fortsatt på det, sier Fardal.

– Han har et horn i siden til Lasse som jeg tror han har lyst til å rydde opp i. Jeg tror det kan bli litt rabalder, så jeg er spent på hvordan det går.

Thoresen derimot bærer ingen nag til Matberg, når de nå skal se hverandre igjen.

– At Lasse sendte meg ut i tvekamp betyr ingenting. Det er et spill, og folk velger å spille på forskjellige måter. Man kan være uenig i måten det gjøres på, men det får være opp til hver enkelt. Det går fint fra min side, og jeg har ikke tenkt til å lage noe bråk. Jeg har ikke noe i mot Lasse som person, sier han.

Det er nå én ordinær uke igjen av Farmen kjendis, før finaleuken sparkes i gang på Lundereid gård.

