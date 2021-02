Vinneren er soleklar – denne bør du ha med deg i akebakken

– Rekorden min er 80 km/t, sier Ida Brandstadmoen på 10 år, hun er yngst av testerne.

Men eldstemann i gjengen, Per Anders Klaastad, har fortsatt fartsrekorden.

– 172 km/t er min høyeste registrerte fart, men jeg har jo drevet med aking i ca 50 år, sier Klaastad.

Disse er testet Espegard Rattkjelke Kayoba Rattkjelke Stiga Snowracer Iconic Hamax Sno Blade Hamax Sno Action

Sammen med resten av gjengen fra Oslo akeforening og Lillehammer akeklubb har Ida og Per Anders testet fire rattkjelker og et akebrett med ratt. Prisspennet er fra 499 til 2499 kroner.

Alle er vurdert etter styring, bremsing og fartsfølelse. Testerne prøvekjører alle kjelkene, men får utdelt en variant de skal bli ekstra godt kjent med.

AKERE: Gjengen som skal teste kjelkene kan å ake. Fra ventre: Ida Brandstadmoen, Ola Brandstadmoen, Per Anders Klaastad, Joakim Valentino Klaastad og Per Anker Klaastad. Foto: Andreas Molland/ TV 2 hjelper deg

Høye forventninger

Gjengen starter oppvarmingen med å teste ut de forskjellige kjelkene, og førsteinntrykkene er gode.

– Den hadde overraskende bra grep. Jeg slet med å henge med i svingene her, så jeg tror denne kommer til å gjøre det bra, sier Joakim om Hamax Sno Action.

– Kjempefin styring, jeg klarte neste å kjøre bakover, sier Ola om Hamax Sno Blade med twin tip ski.

Idas første tur er på kjelken fra Kayoba, og hun har god tro på at den kan gjøre det bra.

– Tror denne kan være raskest i dag, sier hun.

Også eldstemann er imponert etter første kjøretur.

– Kjelken gjør jobben sin den og styrer godt på dette føret her, men jeg kjenner at den graver seg litt ned, sier Per Anders, etter første tur med Espegard-kjelken.

Per Anker er ikke like overbevist etter sin første tur med Stiga Iconic.

– Den virker ikke så god på de krappe svingene, men fartsmessig kjennes det bra.

RATTKJELKER: Disse variantene skal gi deg god kontroll ned bakken. Foto: TV 2 hjelper deg/Andreas Molland

Best kontroll

Alle kjelkene får prøve seg i slalåmløypen, og en skiller seg tydelig ut fra de andre.

– Kjelken er veldig bra, den har mye trykk fordelt over hele og er stabil i løypa, forteller Joakim etter å ha kjørt Hamax Sno Action ned løypa.

TO STYRESKI: Hamax Sno Action klarer selv de krappeste svingene. Foto: TV 2 hjelper deg/Andreas Molland

En kjelke slet mer enn de andre i slalåmløypa og klarte kun den første porten.

– Den glir veldig godt, men er vanskelig å styre i den dype snøen, den graver seg ned. På litt hardere underlag og mer is kan det gå bedre, sier Per Anders om kjelken fra Espegard.

– Desidert best på brems

Gjengen tester også bremsene på de ulike kjelkene. Alle starter med å nå toppfart før de starter å bremse ved et gitt punkt.

– Stoppdistansen er klart kortest på denne, god respons på bremsen, sier Per Anders om Espegard.

En som skuffer er den klassiske kjelken fra Stiga.

– Den har ikke så gode bremser, du må ha god plass til å bremse for å ikke krasje, sier Per Anker.

Men dårligst går det for Hamax Sno Action som ingen klarer å stoppe uten å velte.

– Når man fikk litt fart nedover bakken så ble den ubehagelig å kjøre. De andre har mer metall og et skjelett, men denne er mest plast, som gjør den ganske ustabil, forteller Joakim.

Viktig at det går fort

I siste test skal gjengen kappkjøre med kjelkene. Og pappa Per Anders mener fart er det viktigste.

– Vi ønsker jo at det skal gå så fort som mulig, den som svinger og bremser minst kjører fortest.

Kappløpet kjøres to ganger, og i begge rundene er det en kjelke som er et nivå over de andre og kommer raskest i mål.

Det blir dobbeltseier for Ola med Hamax Sno Blade.

Klar vinner

Oppsummert er det kjelken fra Espegard som havner nederst. Selv med best bremser klarer den ikke å nå opp til de andre på styring og fart.

Espegard Rattkjelke Pris: 2499,-

Terningkast: 3 Vurdering: Solid konstruksjon, gode bremser og godt egnet for mer isete føre, men ikke like god styring som de andre kjelkene i testen.

Men Per Anders er fortsatt fornøyd med kjelken.

– For meg som godt voksen mann hadde jeg valgt denne.

I midten er det jevnt mellom tre av produktene som alle får terningkast 4.

Kayoba Pris: 699,-



Terningkast: 4 Vurdering: God sving, god fart og jojo-funksjon på snor, men litt svake bremser og liten i størrelse.

Stiga Snowracer Iconic Pris: 599,-

Terningkast: 4 Vurdering: God fart og god sving, men svake bremser.

Hamax Sno Action Pris: 449,-



Terningkast: 4 Vurdering: Best på sving og dårligst på brems. Kan gå fort, men blir ustabil ved høye hastigheter.

Selv om den ikke når til topps, har Ida valgt seg en favoritt her.

– Den har god sving og god fart, så ser den mye kulere ut enn de andre her, så jeg hadde valgt Kayoba.

Vinneren er Hamax Sno Blade. Med god sving, veldig gode bremser og best glid, er den sammenlagt et lite nivå over de andre.