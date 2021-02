Politimann dømt for seksuell omgang med 17-åring tilknyttet barnevernet

En politimann i 30-årene er dømt for å ha hatt seksuell omgang med en mindreårig jente som var tilknyttet barnevernet. Han ble derimot frikjent for å ha brutt sin tjenesteplikt.

Politimannen og jenta, som på dette tidspunktet var 17 år gammel, møttes på et forum på internett sommeren 2018.

Jenta var på det tidspunktet i barnevernets omsorg. Hun var også fornærmet i en voldtektssak under pågående etterforskning.

Hadde samleie i tjenestebil

De flyttet etter hvert kontakten over på Snapchat, der de avtalte at politimannen skulle hente henne på skolen. Han hentet henne i en sivil politibil, og de to kjørte et stykke før de parkerte bilen og hadde samleie.

Politimannen sto tiltalt for å ha utnyttet en sårbar person under 18 år, og for å ha brutt sin tjenesteplikt ved å ha seksualisert kommunikasjon med jenta imens han jobbet som politibetjent. Han var også tiltalt for å ha delt taushetsbelagte opplysninger fra en pågående etterforskning med sin samboer.

Mandag ble han dømt til ti måneders fengsel for den første og siste posten i tiltalen. Han ble under tvil frikjent for å ha brutt sin tjenesteplikt, fordi han ikke hadde noe med 17-åringen å gjøre gjennom sin stilling som politimann.

I tillegg må han betale 50.000 kroner i oppreisning til jenta.

Har nektet straffskyld

Den nå domfelte mannen har hele tiden bestridt at han utnyttet den sårbare jentas situasjon, og at han har brutt sin tjenesteplikt. Han har erkjent å ha delt taushetsbelagt informasjon.

Hans forsvarer, Thomas Randby, sier til TV 2 at de nå vil anke dommen.

– Min klient er lettet over frifinnelsen for post II, men skuffet over og uenig i domfellelse for post I. Han vil anke denne del av dommen, sier Randy.

Under rettssaken fortalte den nå 21 år gamle kvinnen at møtene med politimannen har preget henne i ettertid. Blant annet synes hun det er ubehagelig å forholde seg til politiet.

– Selv om han ikke brukte fysisk makt eller tvang meg til noe, så syntes jeg ikke det var noe gøy, sa hun.