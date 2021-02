– Vi så på King allerede i fjor sommer

Joshua King signerte for Everton sent mandag.

I likhet med Martin Ødegaard skal han bære draktnummer 11 i Premier League denne sesongen. Det bekreftet Evertons på sin twitterkonto tirsdag formiddag.

Manager Carlo Ancelotti er glad for at King valgte Everton.

– Josh King har den riktige profilen. Vi lot Tosun gå til Tyrkia, og Anthony Gordon trengte spilletid i Preston. Vi trengte en profil som kan dekke oss foran. Vi så på ham også i sommer. Hans kvaliteter styrker oss. Han kan spille i alle posisjoner foran og har erfaring fra Premier League, sier han på en pressekonferanse tirsdag.

Ancelotti er ikke bekymret for at King har slitt med å finne veien til nettmaskene i Championship. Han er også åpen for at King kan spille sammen med Richarlison og Dominic Calvert-Lewin på topp.

– Han er en kraftfull og rask spiller. Vi signerte ham ikke for å score flere mål. Vi signerte ham for kvalitetene han har og for å ha flere alternativer på topp. Selvsagt trenger vi flere mål, men vi har spillere som kan score mål, sier italieneren.

King skal ikke være under noen karantenebestemmelser og skal kunne gå rett inn i Evertons tropp borte mot Leeds onsdag kveld.

King forteller at signalene fra Ancelotti har vært positive. Det gjorde at han fikk en god følelse.

– Det handler om størrelse på klubben, treneren og signalene jeg fikk. Jeg har hatt lyst til å prøve noe nytt en stund, og overganger har blitt stoppet to ganger de siste overgangsvinduene. Men dette passet fint. Dette var en fin mulighet og en sjanse jeg måtte gripe, sier King til Dagbladet.

Everton tapte overraskende 0-2 mot Newcastle i helgen. Ancelotti er åpen for at Everton-spillerne undervurderte motstandedren.

– Vi trodde kanskje at kampen ikke skulle bli så vanskelig. Det er en viktig lærdom for fremtiden. Vi var litt late i kampen mot Newcastle, sier Ancelotti.

Han forteller samtidig at han må klare seg uten keeper Jordan Pickford mot Leeds. Ancelotti bekrefter at Robin Olsen vil starte kampen.