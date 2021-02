Sagosen fryktet det verste etter smellen mot Spania: – Har aldri følt på så stor smerte før

VM-kvartfinalen mot Spania ble et mareritt for Sander Sagosen og Norge. Umiddelbart etter skadesmellen innrømmer håndballstjernen at han var redd.

– Med en gang tenkte jeg at det var noe alvorlig. Mamma ringte etter kampen og var livredd for at jeg hadde ødelagt innvollene. Så ille var det jo ikke, men jeg merket med en gang at jeg aldri hadde hatt så stor smerte rett etter en skade. Jeg klarte ikke stå oppreist og puste, jeg falt helt sammen. Jeg var nervøs, sier Sagosen til NTB, en snau uke etter VM-exiten i kvartfinalen mot Spania.

For etter å ha herjet innledningsvis for Norge i VM i Egypt i januar, møtte Sagosen og resten av mannskapet bokstavelig talt veggen mot Spania i kvartfinalen.

Etter 21 minutter av kvartfinalen gikk Sagosen av banen med store smerter etter en hard smell. Han gikk rett i garderoben og fikk følge av landslagslege Thomas Torgalsen, som senere konstaterte at KIel-profilen hadde en muskelskade over bekkenet.

Overfor TV 2 sier Sagosen at det var som å få en kniv i magen. Han vet ikke om smellen kom fra kneet til en spansk strekspiller eller da han landet på foten til lagkompis Magnus Jøndal. Situasjonen har han ikke orket å se igjen.

– Jeg tror den smerten må være det nærmeste en mann kommer å føde, jeg har aldri hatt det så vondt eller følt meg så hjelpeløs. Og der og da fryktet jeg at det var noe alvorlig. Jeg hadde null sjanse til å fortsette kampen, og det var kjipt å måtte gi seg, sier Sagosen til TV 2.

Ikke langvarig

25-åringen prøvde seg i den andre omgangen, men måtte kjapt kaste inn håndkleet. Dermed måtte han se det norske laget tape 26-31.

Nå er Sagosen på bedringens vei og har fått god oppfølging av Kiel de siste dagene.

– Jeg kom hjem til Kiel og fikk sjekket skaden der på fredag. Beskjeden var at det ikke ville ta så lang tid, men at jeg skulle ta det med ro i helga. Der var behov for å roe både magen og hodet.

– Denne uken er det to behandlinger om dagen og litt fysisk trening. Jeg har stor framgang og det blir bare bedre og bedre.

Kamp torsdag?

Kiel møter Motor Zaporozhye i mesterligaen torsdag.

– Jeg har et håp om å spille kamp på torsdag, men vet ikke om jeg rekker det. I så fall er det en ny mulighet på søndag. Det er et superhektisk program framover. Det blir nesten kaos med kamper som står i kø. Nesten som i et mesterskap. Så rekker jeg ikke de første, går det ikke lenge til neste mulighet, sier Sagosen.

Søndag spiller Kiel mot Leipzig i Bundesliga. Kiel er nummer tre på tabellen.

(©NTB/TV 2)