I Norge bekymrer han seg for familien: – De kan dø av sult

Etter militærkuppet natt til mandag har Junaid Alam tenkt bare på hjemlandet der militæret har tatt kontroll.

Alam er fra Myanmar. Han kom til Norge som flyktning og bor nå i Florø.



Han er svært bekymret for familien sin og vennene sine og redd for at militære styrker kommer til å bruke vold mot folket i landet.

Ifølge han er delstaten Rakhine, der den muslimske minoriteten, rohingaene bor i, under undertrykkelse.

Nå er situasjonen verre på grunn av militærkuppet. Soldater er i gatene, flyplassen er stengt.

Rohingaene flykter fra Myanmar til Banladesh. Foto: Fred Dufour

– Overlever av hjelp

– Rohingaene er hundre prosent avhengig av FNs matdistribusjon. Siden flyplassen er stengt, kan de ikke levere mat. Hvis ikke de får mat, kan de komme til å dø. Ellers kan det føre til en ny flyktningbølge fra Rakhine til Bangladesh, sier han.

Ifølge han vil han Myanmars politikk mot den muslimske minoriteten komme til å forverre seg.

Folkegruppen er en av verdens mest forfulgte minoriteter, ifølge FN.

Flykter til Bangladesh

De tvinges til tvangsarbeid, som ofte fører til voldelig mishandling og seksuelle overgrep. De kan ikke jobbe, nektes statsborgerskap og får heller ikke lov til å eie land.

Hver dag flykter derfor mange over grensen til Bangladesh.

Nå er nesten en million rohingaer i nabolandet, og de bor i forferdelige omstendigheter i de overfylte flyktningleirene, ifølge Leger uten grenser.

Flyktninghjelpen er også bekymret. Organisasjonens generalsekretær Jan Egeland sier at hjelpeorganisasjoners tilgang var allerede begrenset før den politiske krisen på grunn av Covid-19-restriksjoner.

Jan Egeland sier skjebnen til over 900 000 Rohingya-flyktninger i nabolandet Bangladesh, er nå også enda mer usikker. Foto: Hussein Malla

– Vi er dypt bekymret over at Myanmars politiske krise kan føre til en humanitær katastrofe for en million mennesker hvis hjelpeorganisasjoner i landet nå blir ytterligere begrenset, sier Egeland.

Gjemmer seg

Alam fikk snakket med familien etter kuppet. Hans bror sa til ham at det er mange militære styrker i byen og de er redde.

Myanmars leder og fredsprisvinner Aung San Suu Kyi, landets president Win Myint og flere regjeringsmedlemmer er pågrepet. Foto: Roslan Rahman

I tillegg sier han at nå er noen av hans venner, noen aktivister og politiker gjemmer seg for å ikke bli pågrepet av militæret.

– Jeg ble fortalt at folk er i panikk, de hamstrer mat fra butikker og aner ikke hva som kommer til å skje framover. De er også redd for fremtiden for at alle vet hva militæret kan gjøre, forteller han.

Har søkt asyl i Norge

Alam sier militæret er hovedansvarlig for hva som skjedde minoriteten i løpet av de siste 20 årene.

– Hvis militæret ikke hadde vært i Myanmars politikk, hadde jeg kanskje ikke havnet som en flyktning i Norge. De har også påvirket livet mitt, sier Alam.

Junaid Alam kom til Norge i 2016 og bodde på flere asylmottaker i Norge. Men etter at militæret tok makten 1. februar 2021, har han fått innvilget asyl i Norge.

Journalisten bak artikkelen, Aysun Yazici, er en journalist fra Tyrkia som lever i eksil i Norge. Hun er tilknyttet TV 2s utenriksavdeling.