Elias (25) fant sin biologiske mor – så kom sjokkbeskjeden

Elias Fallgren blir født på et barnehjem i Manila på Filippinene. Som ettåring blir han adoptert av en familie fra Oslo. Sammen med to adoptivsøsken fra samme land, beskriver han oppveksten i hovedstaden som trygg og god.

– Jeg er takknemlig for at jeg er adoptert. Jeg kom til et veldig bra hjem, sier den nå 25 år gamle studenten i sesongpremieren av TV 2-programmet Sporløs.

Kort tid før påmeldingen til Sporløs fikk han endelig innsyn i de etterlengtede adopsjonspapirene.

– Jeg har gått alt for mange år uten å vite noe som helst. Jeg har lyst til å finne ut mer, sier han før reisen starter.

Noe av det han synes har vært vanskeligst de siste 25 årene, er å bli stilt personlige spørsmål han ikke selv vet svaret på.

I Elias' papirer står det kun informasjon om moren, som opprinnelig er fra øya Negros. Gjennom dokumentene tolker Elias at hans biologiske mor ikke hadde noe annet valg enn å gi ham fra seg.

– Jeg begynner å skjønne hvorfor det endte opp med at jeg måtte bli adoptert. Hun må ha levd et litt hardt liv, hvor hun har måttet jobbe mye for å kunne leve. Det er trist, men også en av grunnene til at jeg har lyst til å vite hvorfor, sier han til TV-kameraene.

Sammen med TV 2-programmet Sporløs drar Elias tidlig i februar 2020 tilbake til hjemlandet for å finne sin biologiske mor.

Se hele reisen til Filippinene på TV 2 Sumo.

– Det er mye å ta inn

Sist Elias var på Filippinene, var han ti år gammel og på ferie med sin norske familie. Vage minner, men han kjenner fortsatt igjen flyplassen de nå har landet på.

Utenfor møter de Sporløs' lokale tolk, en kvinne ved navn Guill Ramos. Hun har lest grundig gjennom 25-åringens adopsjonspapirer, og kan fortelle at Elias' mor, som på tiden var 40 år gammel, jobbet på et såkalt «beer house», en lokal bar med alkohol – og prostitusjon.

Så du episoden av Sporløs og er nysgjerrig på hvordan det går med Elias i dag? TV 2 intervjuet henne seks måneder etter hjemkomsten. Svaret får du i videoen øverst i saken.

Tolken tar med programleder Geir Fredriksen og Elias til et område nær havna i Manila som er kjent for å huse mennesker som arbeider på slike barer.

Gatene er gjørmete. Små barn, mange kun iført bleier, leker i trange smug blant løshunder og søppeldynger. Godt over én million barn i denne byen er hjemløse.

– Det kunne vært meg. Det er mye å ta inn, sier Elias til TV-kameraene. Innerst inne håper han at de ikke finner hans biologiske mor i området de nå befinner seg i.

Elias Fallgren og programleder Geir Fredriksen i Filippinene. Foto: Warner Bros / TV 2

Bodde i bussvrak

Etter en natt med mange inntrykk å fordøye, går turen videre til barnehjemmet i byen Taytay i provinsen Rizal, hvor Elias bodde frem til han ble adoptert til Norge som ettåring.

Blant fargesprakende vegger med regnbuer, kosedyr og små krybber får Elias vite at hans biologiske mor egentlig aldri hadde et annet valg enn å gi ham bort.

Hun var nemlig hjemløs og hadde tilholdssted i et gammelt bussvrak mens hun gikk gravid.

Papirene på barnehjemmet er ufullstendige og viser store gap. Det står at Elias' biologiske mor har mellom to og ti barn.

Sikker informasjon

Samme kveld drar Elias og programleder Geir tilbake til området ved havna, hvor de har fått tips om ei dame som muligens jobbet på bar sammen med Elias' biologiske mor da hun selv var 16 år gammel.

Elias sammen med tre nye familiemedlemmer. Foto: Warner Bros / TV 2

Opplysningene hun kommer med stemmer overens med det de allerede har fått dokumentert, og det er ikke lenger tvil om at kvinnen i baren faktisk har arbeidet med Elias' mor. Sistnevnte var da 40 år gammel og gikk under kallenavnet «Bebit».

«Bebit» skal omsider ha sluttet på baren og tatt jobb som syerske.

Dagen etter reiser de til morens fødested, Dumaguete på øya Negros. I byen bor det 150.000 mennesker, og tolken starter med rundspørring.

Flere i nabolaget ser på Elias og hevder han ligner på en Ramirez-familie som bor i et område på øya kalt Santa Catalina.

De reiser videre til det som skal bli turens siste stopp.

– Synd hvis det skal ende sånn

Vel fremme i det jungel-aktige området møter de en mann som drar kjensel på morens navn.

Han mener å ha lest om henne i avisen, i forbindelse med en ulykke.

En kvinne ved navn Anecita Ramirez Morito, kalt «Bebit», skal for et år siden ha blitt påkjørt av en motorsyklist. Han forklarer også at kvinnen bor i et område i Santa Catalina som heter Alangilan.

Elias sitter på strandkanten og er redd moren omkom i den nevnte traikkulykken.

– Det er synd hvis det skal ende sånn. Da ligger håpet i om man har andre i familien som kanskje er her ennå. Men, jeg skulle ønske jeg kunne se moren min, sier han til TV-kameraene.

Kort tid senere er programleder Geir Fredriksen tilbake hos Elias. Han har funnet moren i levende live. Og ikke nok med det – han har en annen sjokkbeskjed: Elias har ti eldre søsken.

– Det var veldig spesielt. Jeg hadde aldri tenkt tanken på så mange søsken. Jeg trodde jeg var én av to. Kanskje tre. Men nei, det var ti. Og så har alle dem fått barn igjen, sier Elias, som plutselig har en haug med onkelbarn, til TV 2.

Elias sammen med sin nye storfamilie. Her med mor, nevøer og nieser. Foto: Warner Bros / TV 2

Vil tilbake til Filippinene

Blant palmer og grønne gressletter, på en smal grusvei, møter han moren sin for aller første gang.

Da TV 2 snakket med Elias høsten 2020, hadde han akkurat sett episoden selv for første gang.

– Hvordan var det?

– Det var veldig spesielt, men jeg er veldig glad for episoden. Jeg likte den veldig godt. Den viste det meste av det som var viktig å få med seg, så det var veldig gøy, sier han.

Elias har planer om å dra tilbake til Filippinene, men da er det en helt annen person han gjerne vil oppsøke.

Se hele intervjuet her, og hør hvordan det går i dag: