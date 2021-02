I en intern e-post til Sps stortingsgruppe ba partileder Trygve Slagsvold Vedum, via sin rådgiver, partiet om ikke å bruke krisen i Arbeiderpartiet til å lage flere negative mediesaker om partiet.

«Det som er spesielt med disse målingene er at Arbeiderpartiet gjør det ganske dårlig, og vi ser at det murrer ganske kraftig rundt om i partiet og i mediene. De opplever nok et voldsomt press, og det er nok mange mediehus som skal lage mange saker om dette i dagene som kommer» skrev Vedums pressesjef Lars Vangen i e-posten til Senterpartiets stortingsgruppe 11. januar i år, som TV 2 har fått tilgang til.

I e-posten bad Vedums pressesjef partiets fremste folkevalgte innstendig om ikke å bruke anledningen der Arbeiderpartiet lå med brukket rygg, til å strø salt i det åpne såret.

«Vil derfor komme med en oppfordring om at vi ikke bidrar til å lage saker om Arbeiderpartiets interne liv og veien videre» skrev Vangen, og utdypet:

«Vår styrke er at vi ikke bidrar til saker om spill, samarbeid og utenompolitiske saker. Vi må hele veien holde blikket stødig på vår politikk, våre løsninger og hvordan vi er det tydeligste alternativet til Høyre-regjeringen. Dersom dere blir kontaktet er det lov å si nettopp dette, at dere ikke har noen kommentar, og overlate til Arbeiderpartiet til selv å finne ut av hva som er riktig for dem» skrev Vangen.

Mandag fortalte TV 2 om hvordan Ap-ledelsen de siste ukene har angrepet Senterpartiet.

Nestleder Bjørn Skjæran har i nær 20 lokalaviser fått samme innlegg på trykk hvor han lister opp 11 saker de to partiene er uenige om, deriblant spørsmålet om kvinners rett til fri abort. Partisekretær Kjersti Stenseng har på sin side advart i Dagbladet mot at Senterpartiet skal lede noen regjering etter valget.

Overfor TV 2 advarer Vedum Ap-ledelsen mot å drive kampanje mot Senterpartiet.

Sp advarer mot politisk spill

E-posten til sine egne stortingsrepresentanter er i tråd med partilederens strategi, sier pressesjef Vangen.

– Dette var en epost til alle våre representanter og rådgivere, og ble sendt etter oppfordring fra partileder. Han har alltid vært veldig tydelig på at vi skal holde oppmerksomheten på egen politikk og egne løsninger, og ba meg om å minne alle våre folk på at det er det som er viktig. Poltikk handler om troverdighet og tillit over tid, og at vi viser tydelig hvordan Senterpartiet kan gjøre hverdagen til folk litt bedre, sier Vangen til TV 2.

– Karakteristikker, personangrep og fokus på spill og posisjoner bidrar ikke til noe positivt, etter vår mening. Vi kommer til å fortsette å snakke om våre løsninger for det landet vi er så glade i, så får de andre partiene gjøre som de vil, sier Vangen.

«Vi er det tydeligste alternativet»

To dager før eposten ble sendt ut, hadde Ap-nestor Thorbjørn Berntsen tatt til orde for en debatt om Jonas Gahr Støres fremtid og i Ap-kretser var det bekymring for om en lederdebatt kunne blusse opp.

Samtidig var stemningen en helt annen i Senterpartiet:

«Det er utrolig artig å se resultatene av all den jobben dere gjør, det er jo noen veldig gode målinger. Så må vi bare huske at ingen stemmer er gitt enda, og vi må gjøre oss fortjent til tilliten hver eneste dag frem til september», skrev Lars Vangen til Senterparti-politikerne.

Vedum-rådgiveren oppfordret politikerne til å ikke bidra i saker om «spill, samarbeid og utenompolitiske saker».

«Vi må hele veien holde blikket stødig på vår politikk, våre løsninger og hvordan vi er det tydeligste alternativet til Høyre-regjeringen».