To ganger i kampen mot Sheffield United forrige uke dukket det opp situasjoner som var omdiskuterte. Begge gangene endte det i Uniteds disfavør.

Den første var Sheffield Uniteds scoring, som ifølge kamprapporten burde blitt annullert for en dytt på keeper David de Gea. Så var det Uniteds annullerte scoring, som burde blitt stående. Dommeren har innrømmet at han gjorde feil i de to situasjonene, fortalte Solskjær mandag.

Resultatet ble 1-2-tap Solskjærs gutter mot tabelljumboen.

– Kanskje vi burde gjort mer oppstyr ut av det. Vi er en gjeng med snille gutter. Kanskje vi skulle har holdt fast i ballen eller tvunget dem til å se på det før kampen ble startet opp igjen. Det er ting vi må lære av og bruke som motivasjon eller energi. Du kan ikke forvente å få noe gratis, sier Solskjær på en pressekonferanse før onsdagens kamp mot Southampton.

Kristiansunderen mener at man ikke skal legge urettferdig mye press på dommerne, men at spillerne må kunne gi beskjed de gangene de føler seg urettferdig behandlet.

– Jeg har ingen problemer med en menneskelig feil. Absolutt ikke noe problem. Og jeg forstår avgjørelsene som ble tatt. Dessverre gikk de mot oss, og de var feile. Det er fotball, men det er kanskje det VAR burde vært der for, sier Solskjær.

– Uttrykket her er «clear and obvious» (åpenbar feil), Når det er en debatt, så er det fremdeles ikke «clear and obvious». Jeg mener at den med Harry (det annullerte målet) var «clear and obvious» - det burde vært mål. Den andre er diskutabel.

Solskjær og Co. er ute etter å løfte seg når Southampton gjester Old Trafford tirsdag kveld. United står uten seier på de tre siste kampene, men ligger likevel på andreplass i Premier League – tre poeng bak byrival City.