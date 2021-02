Professor beskyldes for å drive russisk propaganda fra norsk universitet

På overflaten fremstår den som en helt vanlig internasjonal nyhetskanal, med elegante studioløsninger og engelsktalende ankere. Men RT – Russia Today er i virkeligheten noe ganske annet.

Minst 15 ganger har den engelskspråklige kanalen fått kritikk fra det britiske medietilsynet Ofcom, og ved én anledning en bot på 2,3 millioner kroner for ikke å ha dekket saker på en journalistisk forsvarlig måte.

Frankrikes president Emmanuel Macron har beskyldt RT for å være et byrå for «løgnaktig propaganda».

Så har da også RTs egen sjefredaktør erkjent at den statlige mediegruppens hensikt er å drive «informasjonskrig». Den er et våpen som skal brukes til å kjempe for russiske interesser på lik linje med det russiske forsvaret, ifølge Margarita Simonjan.

Det er på denne plattformen den norske professoren Glenn Diesen er blitt spaltist og kommentator.

- En saus av feilaktige påstander

TV 2 har snakket med en rekke akademikere og Russlands-kjennere i Norge og Sverige, som er sjokkert over at professoren bidrar på det de mener er en russisk propagandaplattform og over innholdet i artiklene hans.

– En akademiker, som deltar så ofte på RT som CV-en hans indikerer har mistet sin troverdighet. Han må betraktes som en del av det russiske propagandamaskineriet og har med det mistet sin vitenskapelige relevans i et demokrati, tordner den prisbelønte svenske journalisten og redaktøren Patrik Oksanen.

Han er tilknyttet tenketanken Frivärld i Stockholm og en av Nordens mest aktive skribenter innen sikkerhetspolitikk.

Han får selskap av rådgiver i Den norske Helsingforskomité Aage Borchgrevink, som har jobbet med menneskerettigheter i Russland i en årrekke.

– Det er jo ytringsfrihet i Norge og folk får mene det de vil. Men dette er en saus av feilaktige påstander som ligger veldig nært opp til hovedlinjene i det vi forbinder med russisk propaganda, sier han til TV 2.

KONTROVERSIELL: Professoren ved Universitetet i Sørøst-Norge sprer russisk propaganda, hevder kritikerne. Foto: Universitetet i Sørøst-Norge.

– Russland får skylden

En gjennomgang TV 2 har gjort viser at Diesen de siste ni månedene har skrevet minst 15 kronikker for nettstedet til RT.

I tillegg er han hyppig gjest på kanalens debattprogrammer.

Gjennomgående for flere av artiklene er at de hyller Vladimir Putin, fordømmer Vesten og forsøker å fremme alternative teorier knyttet til kontroverser der Russland er involvert. For eksempel når det gjelder konfliktene i Syria og Ukraina og drapsforsøkene på den russiske avhopperen Sergej Skripal og politikeren Aleksej Navalnyj.

– Vi er i en informasjonskrig. All skylden for det dårlige forholdet blir lagt på Russland, og kritiserer man dette blir man lett beskyldt for å spre russisk propaganda, svarer Diesen på kritikken.

Han kaller vestlige mediers dekning av Russland virkelighetsfjern, og mener angrepene mot det han kaller «utenrikspolitiske dissidenter» i Norge en trussel mot demokratiet.

– Å avvise motargumenter som russisk propaganda er en form for sensur som demoniserer motparten og polariserer debatten, sier han til TV 2.

– Problematisk

Kanalen RT blir finansiert direkte av den russiske stat, men i motsetning til statsfinansierte kanaler i andre land, får statlige medier i Russland instrukser fra myndighetene om hva de skal dekke og hvordan.

Professor Diesen sier imidlertid at han står fritt til å skrive hva han vil for kanalen, mot honorar.

– Jeg skriver for dem når jeg har tid og interesse for å skrive, forklarer han til TV 2.

EUs organ for bekjempelse av desinformasjon har gjentatte ganger dokumentert hvordan kanalen sprer falske nyheter og konspirasjonsteorier.

Amerikanske myndigheter mener kanalens dekning er så tendensiøs at de har stemplet RT som en påvirkningsagent for den russiske stat.

Av disse grunnene bør det være et problem for Universitetet i Sørøst-Norge at Diesen opptrer så flittig der, mener flere av kildene TV 2 har snakket med.

– Har Diesen selv og det akademiske miljøet han tilhører tenkt gjennom situasjonen og er de komfortable med at en av deres professorer opptrer som propagandist? spør Sven Holtsmark, professor ved Institutt for forsvarsstudier.

– Akademikere i Norge har stor frihet til å ytre seg, men det må oppleves som problematisk at de fremstår som uetterrettelige og konspirative på en relativt stor internasjonal nyhetsside som ikke er kjent for å følge journalistiske standarder for faktasjekk og redelighet, sier Borchgrevink i Helsingforskomiteen.

Diesen selv mener kritikken kun er forsøk på å kneble ham og etterlyser konkrete eksempler på at hans artikler inneholder faktafeil.

– De forsøker å fremstille meg som pro-russisk istedenfor pro-europeisk i et format som inkluderer Russland. De stiller spørsmål ved om jeg en gang burde få lov å jobbe for et norsk universitet. Dette er ganske ekstreme holdninger spør du meg, sier han til TV 2.

Bekrefter kontroversielle uttalelser

Rektor ved Universitetet i Sørøst-Norge, Petter Aasen visste ikke om Diesens skribentvirksomhet for RT da TV 2 kontaktet ham, men sier senere i en SMS at han er blitt gjort kjent med at professorens uttalelser er kontroversielle og at de er blitt møtt med kritikk og diskusjon i hans eget fagmiljø.

– Dette er i universitetets ånd, sier han til TV 2.

Han forutsetter likevel at Diesen ikke bruker sin professortittel ved universitetet dersom han uttaler seg om ting utenfor hans kompetanseområde.

– Hvis Diesen uttaler seg om forhold utenfor sitt fagfelt ved universitetet, bør han ikke bruke akademisk tittel og universitetets navn, sier rektoren.

Borchgrevink i Helsingforskomiteen synes uansett det er bra at professorens kronikker nå blir gjenstand for debatt.

– Han bruker sin ytringsfrihet til å gjenta Kremls konspirative versjon; jeg bruker min til å kritisere ham for det. Det er bra for Norge at det er slik. I Russland får du nervegift i underbuksa om du kritiserer Putin.