Marilyn Manson fikk sparken etter anklagene

Skandalerockeren Marilyn Manson (52) og eksen Evan Rachel Wood (33) skapte igjen overskrifter, etter at sistnevnte la ut et Instagram-innlegg hvor hun beskyldte rockeren for å ha misbrukt henne.

Allerede mandag fikk han sparken fra plateselskapet Loma Vista, og tirsdag skriver Deadline at musikeren også kuttes fra Starz-serien «American Gods».

– Basert på anklagene mot Marilyn Manson, har vi besluttet å kutte hans opptreden i den gjenstående episoden han skulle vært med i, og som skulle på luften senere i vår. Starz stiller seg bak alle ofre og overlevende etter mishandling, skriver de i pressemeldingen fra TV-selskapet.

Svarer

Manson og Wood var sammen i tre år og gjorde det slutt i 2010. Det er altså elleve år senere at 33-åringen beskylder artisten for misbruket.

På sin egen Instagram-konto svarer Manson:

– Kunsten og livet mitt har lenge vært kontroversielle, men disse nylige anklagene mot meg er grusomme forvrengninger av virkeligheten. Mine intime forhold har alltid foregått med samtykke. Uansett hvordan eller hvorfor andre nå velger å fremstille fortiden feil, så er dette sannheten, skriver han.

Flere snakker ut

Ifølge nettstedet Vanity Fair har også flere andre kvinner, blant andre de to modellene Ashley Lindsay Morgan og Sarah McNeilly, skrevet om sine egne opplevelser med den kontroversielle sangeren i kjølevannet av den pågående saken.

Kvinnene beskriver flere hendelser der Manson har utsatt dem for seksuell trakassering, samt psykisk vold.

Nå har også senator i California, Susan Rubio, kommet på ballen og skriver på Instagram at hun selv har vært et offer for mishandling. Hun påpeker også viktigheten av at slike saker etterforskes.

Mansons representanter har imidlertid tidligere avvist beskyldningene på vegne av den kontroversielle rockestjernen, ifølge BBC.

– Det er flere artikler over flere år hvor Evan Rachel Wood snakker positivt om forholdet med Manson. Dessverre lever vi i en tid hvor folk tror hva de leser på nettet, og sier hva de ønsker å si, uten bevis. Utfallene kan bli katastrofale, stod det i en uttalelse.