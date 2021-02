Volkswagen har ligget på salgstoppen i nybil-salget i Norge i en mannsalder.

I fjor var intet unntak. Volkswagen toppet listene med drøyt 19.000 solgte biler. Den nye elbilen ID.3 var en god bidragsyter, med rett over 7.700 utleveringer på få måneder.

Men nå har bildet endret seg drastisk.

I årets første måned stuper Volkswagen-salget med hele 46 prosent, sammenlignet med samme periode i fjor.

Det viser ferske tall fra Opplysningsrådet for Veitrafikken (OFV).

Bråstopp for ID.3

Nye ID.3 går fra topplasseringen i 2020 – til å ikke være synlig på topp 20-listen over nybilsalget i januar i år.

Topp 10 bilmerker, januar 2021: Toyota

BMW

Volvo

Audi

Peugeot

Mercedes-Benz

Volkswagen

Polestar

Kia

Nissan

At Volkswagen ikke har en eneste modell på denne listen, har knapt skjedd tidligere i historien.

For øvrig viser tallene fra OFV, at Volkswagen sitt samlede nybilsalg i januar er på 537 biler.

Dermed er Volkswagen helt nede på en syvendeplass på registeringsstatistikken.

Overgangsfase

Det er ingen hemmelighet at det har oppstått en del problemer og barnesykdommer med ID.3.

En rekke kunder har meldt om feil. Disse knyttes i all hovedsak til bilens software. Her vil en større oppdatering trolig løse utfordringene.

Til Motor.no, forklarer den norske Volkswagen-importøren de svake tallene i januar med at lanseringsmodellen av ID.3 nærmer seg sluttsolgt.

– Vi er nå midt i en overgang til mer ferdigspesifiserte modeller av ID.3, som er forventet å bli levert i månedene som kommer, ikke minst ID.3 med mindre batteripakke som har hatt en god mottakelse, sier Anita Svanes, kommunikasjonssjef i Volkswagen, til Motor.

Hun legger til at Volkswagen Norge fikk tildelt et solid volum av de ulike versjonene av ID.3 1ST i fjor. Disse ble solgt raskt og i et stort antall på tampen av 2020.

Det nærmer seg nå med stormskritt lansering av VW ID.4 i Norge. Det er ventet at dette blir en av de mest solgte bilmodellene her til lands i år. Foto: NTB Scanpix

Tesla ikke på topp 20

Det er for øvrig ikke uvanlig at registreringstallene for januar kan avvike til dels mye fra resten av året. Noen bilmerker har hatt stort fokus på å registrere flest mulig biler før årsskiftet, og tar dermed et "hvileskjær" i januar.

Leveringssituasjonen av biler kan også spille inn her. Tesla er for eksempel ikke engang inne blant de 20 mest solgte bilmerkene i januar. Det er faktisk ikke uvanlig. Tesla har nemlig tradisjon for å levere ut de aller fleste bilene sine i Norge siste måned av hvert kvartal. Dermed kan vi nok også forvente oss at det er stille i februar, før en ny topp kommer i mars.

ID.3 er starten på en elektrisk storsatsning fra Volkswagen.

Topp 20 bilmodeller, januar 2021 # Merke Modell Antall 1 Toyota RAV4 812 2 Audi e-tron 734 3 Volvo XC40 528 4 Peugeot 2008/e-2008 498 5 Mercedes-Benz EQC 467 6 Polestar 2 443 7 Nissan Leaf 334 8 BMW X1 291 9 Volvo XC60 285 10 Kia Niro/e-Niro 281 11 MG ZS EV 273 12 BMW X3 195 13 Mazda MX-30 182 14 Toyota Yaris 165 15 Toyota Corolla 164 16 Peugeot 208/e-208 168 17 BMW i3 159 18 Hyundai Kona Electric 152 19 BMW X2 147 20 Mitsubishi Outlander PHEV 134

