Supergode og saftige kanelknuter

Kanelsnurrer eller kanelknuter, variasjon over samme deig. Får du ikke til knytingen er smaken den samme, enten du lager kanelsnurrer eller kanelknuter.

Oppskriften inspirert av bakeren i Lom, Morten Schakenda. Best resultat får du om du bruker kjøkkenmaskin med eltekrok. Deigen kan brukes til hveteboller, kanelboller/kanelknuter, skolebrød, kringle og andre måter å forme søt hvetedeig på.

Fyll kan være:

Makronmasse eller vaniljekrem og rosiner

Smørkrem med kanel og brunt eller hvitt sukker

Fast/tykt syltetøy og eventuelt vaniljekrem

Skolebrød med vaniljekrem, melis og kokos

Små bakst stekes på midterste rille ved 225 grader i 10-15 minutter, avhengig av størrelse. Større bakst som for eksempel kringle stekes ved 200 grader i 20-30 minutter. Avkjøl på rist. Frysing: Avkjøl helt, legg i fryseposer. Tines i romtemperatur og varm eventuelt litt i varm stekeovn 200 grader før servering.

Oppskrift kanelknuter/kanelsnurrer

Dette trenger du:

5 dl melk, gjerne H melk

2 egg

125 g sukker

50 g gjær

2 ts kardemomme

1 ts salt

1 kg hvetemel (begynn med 900g)

150 g mykt smør

Fyll:

Ca. 200 g mykt (ikke smeltet smør)

Ca. 200 g brunt eller hvitt sukker

5-6 ss kanel

¼ ts salt

Slik gjør du:

Ha alt det tørre i bakebollen. Fersk gjær smuldres opp i det tørre. Pisk sammen melk og egg og varm til fingervarm (ca. 30 grader). Tilsett væsken i melblandingen mens maskinen går. Elt i ca. 10 minutter, på lav hastighet. Tilsett mel til passe konsistens. Stopp maskinen og «skrap» deigen ned i bollen. Tilsett mykt smør 1-2 ss av gangen og elt deigen videre til alt smør er eltet inn og deigen slipper bakebollen, ca. 15 minutter. Eltetid er viktig for my og saftig hvetebakst. Dekk til bakebollen og sett til heving i 1–1 1/2 time til dobbel størrelse.

Dryss litt hvetemel på bakebordet. Ta deigen ut på bakebordet del i to emner. Elt hvert emne sammen og kjevle ut til et rektangel. Smør over kanel og smørkremen. Brett/legg langsiden av deigen inn mot midten og brett/legg den andre langsiden over. Kjevle lett over deigen. Bruk en pizzarulle eller spiss kniv og del deigen i strimler på ca. 1 ½-2 cm bredde. Ta opp en og en strimmel, trekk litt i den og vri/tvinn den fra hver side og knyt sammen. Legg på bakepairkledd stekebrett. Dekk til og la etterheve i 40-45 minutter. Pensle med pisket egg og dryss lett med hvitt sukker. Stek på midterste rille i varm stekeovn 225 grader i ca. 15 minutter. Steketid er avhengig av størrelse på kanelknutene.