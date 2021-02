Fyrer løs mot Norge i USAs viktigste TV-reklame

Søndag avvikles et av årets store høydepunkter i USA: Super Bowl!

Dette er den årlige tittelkampen i amerikansk fotball, National Football League (NFL). Den skal omtrent alle i USA få med seg. Det er en enorm begivenhet.

Som regel er det årets mest sette TV-program. De syv mest sette TV-sendingene i USAs historie er Super Bowl-kamper. Det sier jo litt. Det er ikke uvanlig at over 100 millioner seere får med seg begivenheten.

I år er det Tampa Bay Buccaneers som møter Kansas City Chiefs. Kampen spilles på Raymond James Stadium, hjemmebanen til Tampa Bay i Florida.

Hovedsponsor

Med den enorme oppmerksomheten rundt prestisjeoppgjøret, sier det seg selv at det ikke akkurat er gratis å være offisiell annonsør i sendingen. Det koster så mye at det hvert år blir ganske mye ståhei rundt de som faktisk punger ut for å sikre seg den unike posisjonen.

Denne gangen er det General Motors (GM). De har fått med seg skuespiller og komiker, Will Ferrell.

I tre ulike klipp, har man valgt å dundre løs på Norge, nordmenn – og elbilsatsningen vår.

NB: Det ene klippet ligger øverst i denne saken – de to andre i bunnen. Alle er verdt å få med seg!

– We're coming for you

La oss bare hoppe i det. For dette er hard/morsom kost – servert av en for anledningen ekstra bustete og sluskete Ferrell. I det første klippet leser han opp noe som skal være en slags historie om landet, og ender opp med å konkludere med at han hater Norge.

I et annet klipp sitter han rett og slett bare i bilen sin og slår fast at Norge er et kjipt land, og at USA banker på døra for å "slå oss i ansiktet".

I det tredje klippet er det en tulletelefon, der han bestiller fem millioner pizza til levering i Norge, og tuller med at "Olaf" har kundekort.

Alle klippene slutter med teksten: "Why does Ferrell hate Norway? Find out feb 7".

GM med nye elbiler

I tillegg til å være morsomme, er det selvsagt meningen å få fram et viktigere budskap. I USA elsker man bilene sine – og den friheten de innebærer – men de er langt unna Norge på andel elbiler. I stedet handler det mye om pickup med bensinmotor. Det må endre seg i årene framover, om utslippene skal kuttes.

Akkurat hva som blir avslør i "hovedklippet" i Super Bowl-reklamene, som skal vises under selve finalen, er litt usikkert. Men det vil i alle fall handle om elektrifisering av biler. Der har GM en del nyheter å by på.

De har gitt ut følgende uttalelse i forbindelse med klippene:

With all the Olafs, skiing, and year-round sweater weather, why is actor and EV enthusiast Will Ferrell so obsessed with Norway? The answer to the question posed in these big game teasers is coming soon, but it has something to do with Ferrell – and General Motors – wanting Everybody In on electric vehicles. Perhaps someone should tell him GM has 30 EV models coming by 2025.

30 nye og elektriske biler

Planen deres er altså å lansere 30 nye elektriske biler på det globale markedet innen 2025. Disse skal fordeles på Chevrolet, Buick og Cadillac.

Noen fullstendig liste over nye modeller er ikke klare. Men vi vet jo for eksempel at Hummer blir elektrisk, det kommer en elektrisk pickup og flere elektriske SUVer. Målet er kanskje å bli enda bedre på elbiler, enn Norge? Er det kanskje derfor elbil-entusiasten Will Ferrell er misunnelig?

Mens vi venter på hovedklippet, får han i alle fall fyre løs med knallhard verbal skyts i retning Norge. Det er bare å klikke og nyte – for Ferrell er som vanlig ganske festlig.

Video: Se de to andre klippene med Will Ferrell her: