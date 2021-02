Sprengkulda ga enorm pågang: – Det er vilt kaos

Langvarig kulde har gitt telefonstorm og 15 timers arbeidsdager for vann- og avløpsoperatørene.

Det har vært en uvanlig lang kuldeperioden på Vestlandet, med flere netter på rad under ti minusgrader. Det har satt sine spor.

Den siste uken har det vært rødglødende telefonlinjer til vann- og avløpsfirmaene, som har fått et skred av henvendelser fra fortvilte huseiere uten vann i verken spring, dusj eller toalett.

– Det er vilt kaos. Jeg sitter på hjemmekontor, og det ringer i ett. Bare i helgen fikk vi 200 henvendelser, sier daglig leder Bjørn Guldberg i Vitek Miljø når TV 2 ringer.

Den langvarige kulda har gitt mye frost og tele i bakken, og dermed dannet is i en rekke vannrør rundt om i byen og ellers på Vestlandet.

– Fullstendig håpløst

En av de som opplevde å miste vannet, var Berit Karin Lie Grønvigh. Hun er på fjerde døgnet uten vann når TV 2 kommer på besøk.

– Det er fullstendig håpløst. Man må jo ha vann til klesvask, oppvask, kaffe, dusj, og ikke minst toalett, sier hun.

I tillegg til å hente vann hos datteren, har Grønvigh tint snø når nøden har vært stor.

– Er det litt slik at når man mister vannet, så oppdager man hvor mye man trenger det?

– Ja, det er sikkert og visst, sier hun.

Kun noen dråper renner ut av krana på vaskerommet til Berit Karin Lie Grønvigh. Etter fire dager uten vann, er hun mildt sagt klar for å få det tilbake. Foto: Ivar Lid Riise / TV 2

Jobb nå - ferie etterpå

Men i dag er det Grønvigh sin tur til å bli reddet. Etter å ha jobbet 15 timers dager den siste uken, har operatørene i avløpsfirmaet kommet til hennes navn på ventelisten.

– Vi holder det gående så lenge mannskapet har lov til å jobbe, og så er det hjem og få hviletiden sin før det er på an igjen. Gjengen har sagt at vi får stå på nå, og heller ta ferie etterpå, sier Guldberg.

Frosne rør tines ved at operatørene kobler seg på vannforsyningen, og spruter inn varmt vann som holder en temperatur mellom 40 og 60 grader.

I Grønvigh sitt tilfelle, viser det seg at vannet er blokkert av en minst 20 meter lang isklump i røret. Operatør Jan Fotland kyler inn slangen, og skrur på varmevannet.

– Den tiner, men det går seint innover. Når jeg kommer gjennom, så vil spruten stå ut, sier han.

– Det er kjekt arbeid, men det er hardt når det står på, sier operatør Jan Fotland (t.h.) Foto: Robert Reinlund / TV 2

Fraråder selvtining

Grønvigh er ikke alene om å slite med frosne rør. Svært mange opplever dette på landsbasis, og enkelte opplever også skader når vannet fryser og ekspanderer.

– Vi har hatt 30-40 frostskader i Bergensområdet. Det er skader både innvendig og utvendig, og også noen toaletter og vaskemaskiner. Vi anbefaler alle å ta kontakt med fagfolk for å få tint frosne rør og ikke prøve med varme eller ild selv, sier kommunikasjonssjef Ole Irgens i Tryg Forsikring.

De har ikke konkrete tall på hvor mange som spesifikt trenger å få dekket opptining av rør, men bekrefter at det er mange som trenger hjelp.

Kommunikasjonssjef Ole Irgens i Tryg Forsikring sier de har fått mellom 30 og 40 meldinger om skader i forbindelse med frosne rør denne vinteren. Foto: Ivar Lid Riise / TV 2

Disse er spesielt utsatt

Også Huseiernes Landsforbund sier de får mange henvendelser.

– Vi har en del artikler ute på våre sider med tips og råd, og de har vært veldig godt lest og veldig etterspurt de siste ukene. Dette er et tema som åpenbart engasjerer akkurat nå, og det er ikke så rart siden det akkurat nå er kaldt over hele landet, også i områder hvor det normalt ikke er så kaldt, sier forbruker- og kommunikasjonssjef Carsten Pihl.

Da sikter han spesielt til Vestlandet og kysten, som vanligvis ikke opplever temperaturer ned i 15 minusgrader eller mer.

– Når det da fryser på steder der det normalt ikke er så kaldt, er det gjerne litt dårligere rør og andre ting som gjør at det går galt. Når vannrørene fryser og det dannes sprekker eller lignende, er det viktig at man kaller inn fagfolk, sier Pihl.

Han minner om viktigheten av forebygging.

– Hvis man har vannrør på steder hvor det kan bli ekstra kaldt, må man varme opp det rommet eller isolere rørene hvis det går an.



Etter to timer med tining, får operatørene gjennombruddet i tiningen av rørene til Grønvigh Foto: Ivar Lid Riise / TV 2

Viktig å forebygge

Tilbake hos Grønvigh, har operatørene etter to timer klart å tine isen i rørene.

Fotland sier huseiere kan forebygge frosne rør ved å la vannet renne litt i de kaldeste periodene. De som reiser bort, og er bortreist i flere dager, er mest utsatt.

– Sånn, nå har Berit vann igjen. Det er ikke all verdens med trykk, men nå er det i hvert fall åpent, sier han.

Grønvigh takker, og er helt tydelig på hva hun skal gjøre for første gang på fire dager.

– Nå skal jeg koke meg en kaffi, og så skal jeg ta meg en dusj. Herlig!