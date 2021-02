Brøt meldeplikten da han ble forgiftet – nå risikerer Navalnyj tre år i fengsel

Over 127 demonstranter ble pågrepet da den russiske aktivisten og opposisjonspolitikeren Aleksej Navalnyj (44) ble stilt for retten i Moskva tirsdag, ifølge organisasjonen OVD-Info, som overvåker politisk forfølgelse.

En demonstrant pågripes av politiet utenfor rettsbygningen. Foto: Vasily Maximov/AFP/NTB

Ifølge The Moscow Times er diplomater fra Sveits, Østerrike og Bulgaria tilstede i rettssalen og følger rettsmøtet.

Navalnyj risikerer å måtte sone tre og et halvt år i fengsel, og anklages for å ha brutt vilkårene for en betinget dom for underslag som han fikk i 2014.

Russisk påtalemyndighet mener at Navalnyj må sone tre og et halvt år i fengsel.

Han ble pågrepet 17. januar da han vendte tilbake til Russland og varetektsfengslet for brudd på meldeplikten.

Pågripelsen utløste store demonstrasjoner både i Moskva og andre byer. Under søndagens demonstrasjoner ble 5.750 pågrepet, over 1.900 av dem i Moskva, og flere hevder å ha blitt mishandlet av politiet.

– Tok ikke kontakt

Navalnyjs advokat Vadim Kobzev sa i retten at Navalnyj ville ha meldt seg for fengselsvesenet dagen etter ankomst, men at pågripelsen gjorde dette umulig.

Kobzev la frem dokumenter som viser den omfattende medisinske behandlingen Navalnyj mottok ved Charité-sykehuset i Berlin fra 22. august. Men en erklæring fra Charité ble avvist av påtalemyndigheten, ifølge The Moscow Times.

Tirsdag var det rettsmøte i Moskva, med stort politioppbud utenfor. Foto: Pavel Golovkin/AP/NTB

En representant for fengselsvesenet FSIN påpekte i retten at Navalnyj i denne perioden ga intervjuer og kunne bevege seg fritt, men ikke tok kontakt med dem, selv om telefonnummeret var lett tilgjengelig på FSINs nettsider.

– Politisk motivert

Navalnyj, som er en av president Vladimir Putins fremste kritikere, hevder at dommen fra 2014 var politisk motivert.

Tobarnsfaren som er utdannet jurist, startet i 2007 en antikorrupsjonskampanje og har millioner av følgere på Twitter og YouTube.

Hans to timer lange film om det luksuriøse komplekset ved Svartehavskysten som kalles «Putins palass», rundet tirsdag formiddag 107 millioner visninger på YouTube.

Forgiftet

Den 20. august i fjor ble Navalnyj akutt syk på et passasjerfly på vei fra Sibir til Moskva. To dager senere ble 44-åringen evakuert til Berlin etter kraftig vestlig press.

Tester fra laboratorier i Tyskland, Sverige og Frankrike viste at han ble forgiftet med nervegiften novitsjok. Han tilbrakte nesten fem måneder i Tyskland, der han fikk behandling etter nervegiftangrepet.

Mandag erklærte russisk påtalemyndighet at de er enige i fengselsvesenets anmodning om at den betingede dommen blir omgjort.

Navalnyj evakueres fra Omsk til Tyskland. Foto: Kira Yarmysh/NTB

– Dette tiltaket anses som lovlig og rettferdiggjort, het det i uttalelsen.

Rundlurte FSB

I desember offentliggjorde Navalnyj en video som viser hvordan han rundlurte en ansatt i den russiske sikkerhetstjenesten FSB til å innrømme at det var de som sto bak attentatet mot ham.

44-åringen utga seg for å være en medarbeider av FSB-sjefen som skulle lage en rapport om hvorfor attentatet mislyktes. I videoen bekreftet den FSB-ansatte at FSB organiserte giftangrepet, og at forberedelsene hadde foregått i flere år.

Nervegiften novitsjok som Russland har utviklet og lagret, er en fjerdegenerasjons nervegift som ble utviklet mot slutten av den kalde krigen, da Sovjetunionen ville ha et kjemisk våpen som ikke kunne oppdages av NATOs varslingsutstyr.

Saken oppdateres.