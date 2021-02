Slik sniker de i vaksinekøen – helt lovlig

Mange amerikanere mener vaksineringen går for sakte. Derfor har det nå vokst fram en gruppe «vaksinejegere», som gjør det de kan for å komme først i køen.

«Vaksinejegerne» sammenlignes med dumpster diving, men i stedet for å lete i søppelkasser, jakter de hos de lokale apotekene.

Når vaksinene først er tint, blir de kastet dersom ingen bruker dem. Vaksinejegerne stiller seg derfor i kø på apotekene i håp om at ikke alle de tinte dosene blir brukt opp. Er de heldige, har apoteket noen doser til overs, som går til de som står først i køen, skriver CNN.

En av disse «jegerne» er 25 år gamle Isabela Medina. Skulle hun ha ventet til det egentlig var hennes tur, hadde hun ikke fått vaksinen før sent i sommer. I stedet har hun allerede fått sin første dose.

HELDIG: Isabela Medina var blant de heldige som fikk sneket i køen. Foto: Skjermdump TikTok

Medina ønsker å komme tilbake i jobb i filmbransjen raskest mulig, og var derfor svært utålmodig med å få vaksinen. Derfor stilte hun seg i kø på et lokalt apotek sammen med en kamerat i midten av januar, og da apoteket på slutten av kvelden kunne tilby åtte doser de hadde til overs, takket de pent ja.

– Jeg følte meg bra. Det var bedre enn at dosene gikk til spille, sier hun til CNN.

Vil unngå at vaksiner går til spille

Gruppen med vaksinejegere i USA vokste fram da det ble kjent at ubrukte doser ble kastet, og de sier de ønsker å unngå at vaksinedoser kastes, samtidig som de selv kommer frem i køen.

De ser det som en vinn-vinn-situasjon. De heldige som får dosen sin tidlig er klare på at de ikke gjør noe galt, til tross for at de som ikke har tid eller ressurser til å «jakte» selv kanskje vil føle at det er urettferdig.

Ikke overraskende har jegerne blitt kritisert for å snike i køen, men de argumenterer for at det de gjør er langt mer etisk enn at vaksinedosene kastes.

Kan ta flere dager å få en dose

Til tross for den høye etterspørselen etter vaksiner, har det blitt rapportert om at vaksinedoser har blitt kastet flere steder i USA. Flere av vaksinene tåler bare noen timer utenfor kjøleskapet før de ikke lenger kan brukes.

Å få seg en vaksine på samme måte som Medina, kan innebære å stå timer, og kanskje dager i kø, for å vente på en vaksine du ikke er sikker på om du får. Jegerne trenger tid, penger, nettverk og flaks for å lykkes. Likevel mener mange det er verdt det.

Noen har nå opprettet Facebook-grupper, der medlemmene tipser hverandre om potensielle vaksinerester.

Ren flaks

For noen handler det også om ren flask. En av de som var svært heldige, var 22 år gamle Jesse Robinson. Han fikk sin dose i Nashville i slutten av januar, etter å ha blitt trukket ut fra en liste på over 15.000 navn.

– En av sykepleierne sa jeg burde kjøpe lodd nå. Jeg skal ikke dvele for mye ved det. Jeg er bare glad det var meg, sa ha til LA Times.

IKKE ALLE ER LIKE HELDIGE: Her har en gruppe håpefulle akkurat fått beskjed om at det er tomt for overskuddsdoser ved et vaksinasjonssted i Los Angeles. Foto: Mario Tama

David MacMillan sier til avisen at han handlet på en butikk i Washington, da en dame i laboratoriefrakk kom bort til han og en kamerat.

– Jeg har to doser med Moderna-vaksinen. Apoteket stenger om ti minutter. Vil dere ha dem, sa kvinnen, ifølge MacMillan.

– Jeg tenkte «la oss gå for det».

– Det føles urettferdig

Siden vaksinen er høyt etterspurt og vanskelig å få, til og med for de som står først i vaksinekøen, føles det for mange urettferdig at ellers friske mennesker, som Medina, får vaksinen, forteller professor Melissa Goldstein ved George Washington University's Milken Institute School of Public Health, til CNN.

– Det er en følelse av urettferdighet, selv om vi ikke helt kan forklare hvorfor, sier hun.

Om det er uetisk å snike i køen på denne måten er ikke lett å svare på, mener Goldstein.

– Kan vi si at en slik type entreprenørskap utvilsomt er galt? Det er vanskelig, fordi vi har et kapitalistisk og bragdbasert system. Vi oppmuntrer mennesker til å bygge nettverk, ha spisse albuer, være utholdende og bestemte for å få det slik man vil, sier hun.

Hun slår også fast at det er de som har tid og ressurser som vil skaffe seg disse dosene. Det vil føre til en økt ulikhet.

Brukte tre dager

For Medina tok det tre dager før hun lyktes i å skaffe seg en vaksine. Hun vil ikke si til CNN hvor hun til slutt lyktes.

I en video på TikTok, som er sett over 1,4 millioner ganger, kan man se at hun danser med en utklippstavle med vaksinasjonskortet sitt på, mens hun siterer Kamala Harris: «Vi klarte det, Joe!».

Dose nummer to skal hun etter planen få i slutten av februar. Hun angrer ikke, men sier hun er privilegert, siden hun jobber frilans og derfor kunne ta seg tid.

– Jeg er virkelig i en privilegert situasjon, sosialøkonomisk, som kan vente en hel dag for vaksinen, sier hun.

– Vaksinesenterne må gjøre en bedre jobb, og finne ut hvordan de skal få vaksinert de samfunnene det er meningen at de skal vaksinere.

1,3 millioner vaksineres hver dag

Ifølge CNNs medisinske analytiker Leana Wen, har januar vært en skuffende måned med tanke på vaksinering i USA. 1,3 millioner amerikanere vaksineres hver dag med dagens tempo.

Goldstein mener det er flere måter å gjøre vaksineringen mer rettferdig. En av metodene er at apoteker i dagligvareforretninger tilbyr overskuddsvaksinene til sine ansatte. 40 prosent av de ansatte i butikkene har er svarte, latinamerikanske eller asiatiske, ifølge amerikanske Bureau of Labor Statistics. Spesielt svarte og latinamerikanske vaksineres i mindre grad enn hvite amerikanere.

Noen vaksinasjonssteder tok med overskuddsdosene sine til eldresenter slik at beboere og ansatte kunne få.

President Joe Biden har allerede lagt fram en detaljert vaksineplan, som blant annet inkluderer å opprette vaksinasjonssteder i lavinntektssamfunn.