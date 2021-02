Mangeårig Oslo-gjengleder frifunnet for kidnapping – her er han på vei hjem

Forsvarer Øyvind Bratlien var på handletur da forsvarermakker Fisnik Baki ringte og lurte på om han «hadde fått det med seg».

Mandag kveld ble det nemlig besluttet at mannen som i mange år har vært omtalt som leder for den multikriminelle Holmlia-gjengen Young Bloods, skulle løslates etter nesten to og et halvt år i varetekt.

Dermed bar det opp til Gjøvik fengsel for å hente klienten og kjøre ham hjem til Holmlia.

– Det var veldig god stemning. Vi snakket om hvilken reise vi har vært gjennom. Det ble en fin avslutning på et langt oppdrag. Klienten gledet seg til å møte familie og venner, sier forsvarer Øyvind Bratlien til TV 2.

GLADE: Forsvarerduoen Fisnik Baki og Øyvind Bratlien forsvarte gjenglederen i to rettsrunder. Foto: Terje Bendiksby / NTB

– En skandale

I juni i fjor ble gjenglederen i Oslo tingrett dømt til syv års fengsel for å ha bestilt og organisert to lovbrudd:

I 2012, på Furuset, ble den daværende lederen av den konkurrerende kriminelle gjengen Furuset Bad Boys skutt i bekkenet med hagle utenfor leiligheten sin. Mannen overlevde hendelsen.

I 2015, i en leilighet på Holmlia, ble en familiefar holdt innesperret og torturert i to døgn. Årsaken var at han ble beskyldt for å ha stjålet noe narkotika.

Gjenglederen har hele tiden nektet straffskyld. Han sier han medvirket til hendelsen på Furuset i 2012, men at han slett ikke ønsket den konkurrerende gjenglederen drept. Kidnappingen i 2015 mener han ikke å ha hatt noen befatning med.

Da dommen falt, uttalte forsvarer Bratlien at den var «en skandale».

– Hadde det ikke vært for at vi bor i Norge, ville jeg sagt at dommen var rigget. Men jeg vil langt på vei si at det er en politisk dom, og at rettssikkerheten har tapt, sa han til TV 2 i juni.

– En rettferdig dom

Gjenglederen anket dommen, og nå har Borgarting lagmannsrett talt: Han frifinnes fullstendig for kidnappingen og dømmes for medvirkning til drapsforsøk i forbindelse med skytingen, men retten har kommet til at det ikke var med overlegg.

Dommen er satt til 2 år og 8 måneders fengsel.

– Lagmannsrettens dom viser klart at min harde kritikk av dommen i tingretten var berettiget og hvor viktig det er å få en sak behandlet av en ankedomstol. Min klient er domfelt i tråd med egen erkjennelse, sier forsvarer Bratlien mandag formiddag og legger til:

– Han er svært tilfreds med å ha fått en rettferdig behandling og en rettferdig dom i lagmannsretten.

I september 2018 ble gjenglederen pågrepet i Marokko etter at norsk politi hadde etterlyst ham. I åtte måneder satt han i marokkansk fengsel før han ble utlevert.

Siden har gjenglederen sittet varetektsfengslet i Norge, og dermed har han allerede sonet mer enn lagmannsretten har kommet til at han skal. Søndag beordret retten ham løslatt.

Selv ønsker ikke gjenglederen å kommentere dommen overfor TV 2.

«Hans konflikt»

Den norsk-albanske 30-åringen mener ikke selv å ha ledet noen gjeng, men sier han «nyter respekt i miljøet» og «blir lyttet til» fordi han «mener og gjør ting det står respekt av».

Kilder både i politiet og i det kriminelle miljøet peker likevel tydelig på 30-åringen som leder for Holmlia-gjengen – i hvert fall frem til gjengen splittet seg i flere fraksjoner i perioden 2016-2017.

Lagmannsretten slår også fast at han var gjengleder, og at han i avhør har snakket om «hans folk» og «hans konflikt».

Aldri tidligere har gjenglederen vært domfelt.

Statsadvokat Kirsti Guttormsen ønsker ikke å kommentere dommen fordi hun har byttet jobb i etterkant av rettssaken. Statsadvokat Erik Marthinussen, som har overtatt ansvaret for saken, har ikke rukket å lese dommen tirsdag.