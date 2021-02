Østlandskommunene i møte: – Helt sikkert behov for justeringer

Det muterte viruset fra Storbritannia har ført til at 25 kommuner har innført svært strenge tiltak. En rekke kommuner har påvist eller mistanke om at det muterte viruset er hos dem.

Torsdag klokken 10 skal Helsedirektoratet, Statsforvalteren og FHI skal i møte med de berørte kommunene for å bestemme veien videre.

Formålet med møtet er å gjennomgå situasjonen i regionen i lys av smittesporingsarbeidet, og å vurdere hvilket nivå de ulike kommunene bør ligge på i lys av egen smittesituasjon og situasjonen i nabokommunene.

– Hvilke endringer kan innbyggerne forvente?

– Det er for tidlig å si enda. Det blir helt sikkert behov for justeringer, sier assisterende helsedirektør Espen Rostrup Nakstad.

Svært strengt

På bakgrunn av smitteutbruddet i Østfold har Sarpsborg, Halden, Moss og Våler de samme strenge koronatiltakene som Nordre Follo, Oslo og Ås.

Det siste døgnet er det registrert åtte nye smittede i Halden. Sju av smittetilfellene kan spores tilbake til utbruddet i Halden ishall. Dermed har 64 personer i tilknytning til ishallen har fått påvist smitte.

– Vi venter fortsatt på analyserer fra Folkehelseinstituttet, men vi forventer at hele utbruddet skyldes det muterte viruset, sier kommuneoverlege Kjersti Gjøsund.

Med bakgrunn i smittesituasjonen, forventer kommuneoverlegen at Halden vil ha de strengeste tiltakene blant Østlandskommunene.

– Vi forventer at Halden kommer til å fortsette å ha det svært streng. Vi står midt i et stort utbrudd som påvirker barn, unge og voksne, sier Gjøsund.

Hun forteller at nivået og veien videre trolig blir landet i løpet av dagen.

– Vi er forberedt på å gjøre de grepene som trengs, sier kommuneoverlegen.

Slik har inndeling hvert: Ring 1-kommunene: Enebakk

Frogn

Indre Østfold

Moss

Nesodden

Nordre Follo

Oslo

Vestby

Våler

Ås

Halden

Sarpsborg Ring 2-kommunene: Asker

Aurskog-Høland

Bærum

Drammen

Horten

Lier

Lillestrøm

Lunner

Lørenskog

Marker

Nittedal

Rakkestad

Rælingen

Råde

Skiptvet

Fredrikstad

25 berørte kommuner

Etter utbruddet av den britiske virusvarianten i Nordre Follo innførte helsemyndighetene flere nye tiltak og delte utbruddskommunen og kommunene i nærheten inn i to ringer.

Ring 1 har de strengeste tiltakene, mens ring 2 har tiltak som er litt mindre strenge, men strengere enn de nasjonale tiltakene.

Lørdag varslet regjeringen lettelser i noen av tiltakene for kommuner i begge «ringene» fra onsdag, og at noen kommuner skal ut av ringsystemet. Men så ble det oppdaget mutert virus i tilknytning til et smitteutbrudd i Halden, og i helgen har regjeringen justert og innlemmet nye kommuner i systemet. Nå varsler Helsedirekoratet at de vil forsøke å forenkle systemet.

Vil forenkle

– Tiltakene og inndelingen justeres stadig. Blir du ikke bekymret for at det stadig blir vanskeligere for folk å følge med på tiltakene?

– Jo, vi er bekymret for det. Derfor er vi i ferd med å lage oversikstabeller som folk kan bruke. Dette vil bli tilgjengelig på helsenorge.no etter hvert, sa Nakstad til TV 2 mandag.

Kommuneoverlegen i Nordre Follo opplever at det kan være utfordrende for innbyggerne å forstå begrunnelsen for og holde seg oppdatert på alle tiltakene til enhver tid.

– Jeg håper for innbyggernes skyld at det kommer minst mulig endringer nå, sa kommuneoverlege Kerstin Anine Johnsen Myhrvold.

I dag har noen av ringkommunene egne tiltak utover «ringtiltakene». I Oslo er det blant annet en egen forskrift som sier at man i private hjem ikke kan være mer enn ti personer.

Usikker situasjon

Minst 19 personer i Sarpsborg ser ut til å være smittet av det pågående utbruddet i Østfold. Ett av smittetilfellene er det muterte viruset.

– Selv om vi har hatt lavere tall og mer kontroll den siste tiden, er den engelske varianten er så smittsom at det kan komme fort ut av kontroll. Så de neste dagene blir svært spennende, kommuneoverlege Karianne J. Bergman.

Personen som har fått påvist det muterte viruset har foreløpig ukjent smittekilde.

– Det er bekymringsfullt at vi ikke vet hvor smitten kommer fra, sier Bergman.