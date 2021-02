Fotballryktene: Nå starter dragkampen om fransk stjernestopper

Ved midnatt stengte januarvinduet i store deler av Europa. Nå rettes fokus mot overganger som må gjøres i sommer for storklubbene.

En det har vært skrevet mye om er Dayot Upamecano (22). Bayern München-direktør Karl-Heinz Rummenigge sier at de jakter franskmannen sammen med Liverpool og Chelsea til sommeren, skriver Mirror.

Liverpool var på jakt etter flere stoppere på Deadline day, men endte opp med Ben Davies og Ozan Kabak. De var en stund interesserte i Marseilles Duje Caleta-Car (24), men deres bud på 234 millioner kroner ble avslått, melder RMC Sport.

Ifølge Sky Sports avslo Liverpool en sen forespørsel fra Southampton på å låne Neco Williams (19). Takumi Minamino ble derimot lånt ut den veien.

Det dukket opp rykter om at Manchester City ville signere klubbløse Diego Costa, men de lyseblå var aldri interessert i den tidligere Chelsea- og Atletico Madrid-spilleren, skriver Mail.

Real Madrid-sjef Zinedine Zidane må vinne Champions League denne sesongen for å kunne fortsette i jobben, melder AS.

Også Manchester United ble ryktet til en stjernespiller på tampen av overgangsvinduet. Romas Edin Dzeko ble nevnt, men United vurderte aldri å hente han, skriver Express.

United satt stille i båten på Deadline day, og det ble aldri et utlån for Brandon Williams (20). The Sun skriver at både Southampton, Newcastle og West Ham var interessert.

Newcastle Chronicle melder at Steve Bruce har fortalt Matt Ritchie at han må begynne å kjempe for Newcastle igjen etter at vingens Deadline day-overgang til Bournemouth strandet.

Aston Villas Carney Chukwuemeka (17) blir fulgt av både Manchester United og Liverpool, melder The Times.