Raser etter Kongress-stormingen: − Jeg har overlevd et seksuelt overgrep

Natt til tirsdag norsk tid, snakket demokraten Alexandria Ocasio-Cortez om Kongresstormingen via en direktesending på Instagram.

Underveis i sendingen åpnet hun opp om tidligere erfaringer, og hvordan det påvirket hennes opplevelse da Kongressen ble stormet.

− Jeg har overlevd et seksuelt overgrep. Og jeg har ikke fortalt mange om det i mitt liv, men når vi går gjennom traumer blir vi minnet på andre traumer, sa hun, tydelig preget.

Ocasio-Cortez er en av de mest profilerte demokratene i Kongressen, der hun representerer New York City.

− Samme taktikk som overgripere

150.000 seere fulgte med mens hun snakket via Instagram, og skjermen fyltes opp med svevende hjerter og varme tanker.

Ocasio-Cortez, som i november ble gjenvalgt som kongresskvinne i New York, tok med seg seerne gjennom dagene før kongress-stormingen og dagen da det skjedde.

Hun var åpenbart frustrert over enkeltes måte å håndtere det på i etterkant.

− Disse menneskene forteller oss at vi skal gå videre, at det ikke er så farlig, at vi skal glemme det som skjedde, til og med at vi skal beklage. Dette er den samme taktikken som overgripere bruker, sa Ocasio-Cortez.

Fryktet for livet

Hun uttalte at hun hadde vært bekymret for sikkerheten i flere dager i forkant av hendelsen, da flere hadde gjort henne oppmerksom på mulige voldshandlinger.

Hun befant seg på kontoret sitt under stormingen, og hun fortalte at hun akkurat hadde vært og tatt koronavaksinen, da hun skjønte noe var i ferd med å skje.

– Jeg gjemte meg på badet på kontoret mitt under stormingen. Jeg trodde jeg kom til å dø, sa hun.

− Jeg visste med en gang at jeg ikke skulle ha gått inn på badet, jeg skulle ha gått inn i skapet. Så hører jeg noen inne på kontoret mitt, og forstår at det er for sent, sa hun.

Like etterpå hadde hun hørt rop utenfra.

− Det var øyeblikket da jeg trodde at alt var over. Jeg trodde at jeg skulle dø. Jeg så en hvit mann som stormet inn på kontoret og ropte «hvor er hun, hvor er hun?», sa hun.

Det viste seg senere at denne mannen var en politibetjent.

– Jeg visste ikke om han var der for å hjelpe oss eller skade oss. For så mange som har opplevd en eller annen form for traume, er bare det å annerkjenne det et stort steg. Det å oppleve noe nytt traumatisk på toppen av dette kan være ekstra vanskelig, sa hun.

Hun ber derfor folk slutte å bagatellisere det de som var tilstede på Kongressen opplevde den dagen.

– Det er også et traume i ettertid, at folk ikke tror på deg, sier hun.