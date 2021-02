Liverpool bekrefter: Matip mister resten av sesongen

Liverpool hentet to midtstoppere på Deadline Day. Men sent mandag kveld kom en svært dårlig nyhet for fansen.

Joël Matip er ute resten av sesongen. Det bekrefter klubben på sine nettsider.

Tysk-kameruneren har en lang skadehistorikk bak seg og måtte ut i pausen i seieren mot Tottenham forrige uke.

– Dessverre fant vi ut, etter at alle hadde sett på det, at Joël vil være ute resten av sesongen, sier Klopp.

Liverpool har allerede Virgil van Dijk og Joe Gomez ute med alvorlige skader. I tillegg er stopper-vikar Fabinho også ute med skade.

Nå medgir Klopp at den skadeplagede Matip muligens presset seg selv for hardt for å hjelpe klubben.

– Når alt kommer til alt, må vi innrømme at han trolig gjorde det. Situasjonen er den at Joël dessverre var skadet da sesongen begynte. Vi må ikke glemme at han spilte bortimot alt da han var i Schalke.

Det skal være snakk om en ankelskade for Matip.

– Vi kommer til å vente på ham. Han har resten av sesongen og sommeren på seg, i tillegg til pre-season, til å bli klar og komme tilbake. Og han vil komme tilbake, avslutter Klopp.