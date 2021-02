Bekreftet: Joshua King er klar for Everton

Joshua King var en svært ettertraktet mann på Deadline Day. Bournemouth-spissen var i tur og orden aktuell for Southampton, Fulham, og Everton.

Ancelotti ble viktig

Til slutt var det Merseyside-klubben som trakk det lengste strået. Det bekrefter Everton sent mandag kveld på Twitter.

The Athletic skriver at King gjennomførte de medisinske testene sammen med Bournemouths klubblege. Everton vil gjennomføre ytterligere tester når King ankommer Merseyside tirsdag.



Nettstedet skriver også at Carlo Ancelotti skal ha vært en viktig faktor til Kings klubbvalg. Nordmannen ble overbevist av den italienske manageren om at han vil være en viktig del av Evertons planer.

Tidlig mandag ble det klart at King ikke ville ende opp i Southampton, angivelig grunnet nordmannens lønnskrav.

Etter hvert ble det kjent at både Everton og Fulham hadde fått bud akseptert på nordmannen av Bournemouth. Dermed var det opp til Romsås-gutten selv. Til slutt falt valget på Everton, som under manager Carlo Ancelotti kjemper om å spille i Europa neste sesong.

Korttidskontrakt

Det er snakk om en kontrakt som strekker seg ut sesongen. Det gjør at King fremdeles kan forhandle og signere for en ny klubb, eller Everton, fra sommeren av.

Klubben opplyser ikke hvor mye de har betalt for spissen.

– Jeg tror dette er det som skal til for å «kickstarte» Kings karriere. Han trenger nok litt tid før han er tilbake på sitt beste nivå. Han har vært veldig langt nede en stund nå. Etter at Manchester United-overgangen røk for ett år siden har det meste gått galt for ham. Han har rykket ned med Bournemouth, blitt reserve på landslaget og nå trengte han et lyspunkt.

– Jeg har troen på denne overgangen, sier TV 2s fotballekspert Jesper Mathisen i TV 2s Deadline Day-studio.

Everton åpnet sesongen knallsterkt og ledet en periode Premier League, men har nå falt til åttendeplass etter varierende resultater den siste tiden.

Everton møter Leeds torsdag kveld, men det er ikke kjent om King blir klar for spill i tiden til den kampen.