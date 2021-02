Raser mot bonus-kutt: – Tyveri!

Norwegian fryser bonusprogrammet sitt, mens SAS' Eurobonus-medlemmer risikerer å miste opptjente bonuspoeng. Flyanalytiker Elnæs tror at det vil ha konsekvenser for flyselskapene når de er ute av turbulensen.

Mandag kveld informerte kriserammede Norwegian sine kunder om at selskapet har fryst sitt eget bonusprogram, kalt Norwegian Reward. Programmet gjør det mulig for kunder å tjene «CashPoints», som eksempelvis kan brukes på flyreiser.

Beslutningen til Norwegian vekker harme blant en rekke kunder. På flyselskapet sin Facebook-side var det flere som uttrykte sin misnøye mandag kveld.

Blant dem var Bjørn Tegle Fedreheim:

«Snakk om sleipt opplegg. Umulig å kontakte dere nå ja, etter at dere slapp nyheten om frysing av poeng. Så lenge dere ikke er konkurs, og personer har akseptert å få tilbakebetalt kansellerte turer i form av poeng i stedet for penger, så er dette regelrett tyveri!», skriver Tegle Fedreheim.

– Ville være lojal

Tegle Fedreheim valgte selv å få tilbakebetalt en kansellert reise i form av «CashPoints». Nå føler han seg lurt.

– Min følelse var at det var riktig å ta poeng, og få 20 prosent mer enn jeg hadde betalt. Jeg ville være lojal mot et norsk flyselskap. Men nå som de fryser poengene, er det penger jeg kunne hatt på konto. Så jeg føler de stjeler penger fra nordmenn, sier Tegle Fedreheim til TV 2.

Han reagerer også på at det er svært vanskelig å komme i kontakt med flyselskapet.

– Jeg føler de tar fra kundene sine, og lager en mur rundt seg selv for å redde sin egen bak. De har heller ikke kommet med noen lovnader om at bonuspoengene eller pengene kommer kunden til gode i form av flyreiser i fremtiden, sier en oppgitt Tegle Fedreheim.

– Beklagelig

Presseansvarlig i Norwegian, Andreas Hjørnholm, sier at Norwegians tiltak «dessverre er nødvendig».

– Ingen kunne ha forutsett hvordan denne krisen ville ramme Norwegian eller luftfartsindustrien. Vi forstår at dette er en frustrerende situasjon for kundene våre, og jobber hardt med å finne den beste mulige løsningen for Reward-medlemmene, sier han i sitt tilsvar til TV 2.

Han understreker også at kundene har blitt tilbudt å forlenge varigheten på deres «Cashpoints».

Underskriftskampanje

SAS har i motsetning til Norwegian valgt å ikke fryse bonusprogrammet sitt. For å kompensere for manglende reisemuligheter tilbyr SAS kundene sine en 12 måneders forlengelse av kundenes medlemsnivå. Kundene risikerer dermed ikke bli nedgradert til en nivå med færre kundefordeler.

Slik fungerer Eurobonus SAS sitt kundefordelsprogram, Eurobonus, gir kundene muligheten til å opptjene poeng, som igjen kan brukes på flyreiser. Disse poengene tjener man opp nettopp når man flyr med SAS eller andre Star Alliance-operatører.

Jo flere poeng man har, jo høyere nivå har man. Det er fire nivåer, og jo høyere nivå man har, jo flere kundefordeler har man.

De fire mulige nivåene er: Medlem, sølv, gulv og diamant.

Kundefordelene er eksempelvis fritt valg av sete, gratis drikke på flyet eller tilgang til Wi-Fi om bord.

Om man ikke tjener nok poeng i «kvalifiseringsperioden», så vil man bli nedgradert.

Men SAS-kundenes Eurobonus-poeng, som kan brukes til å betale for reiser, har en utløpsdato. SAS skriver at de ikke har mulighet til å forlenge varigheten på disse poengene.

Flere SAS-kunder mener at dette er urettferdig. I protest mot dette så har det blitt opprettet en underskriftskampanje kalt «Klar beskjed til SAS: Nei til svekket Eurobonus-program».

Ifølge kampanjen bør SAS «spille aktivt på sine lojale kunder». SAS-kundene reagerer også på at SAS «uten forvarsel skrur kraftig opp prisene for bonusreiser med Star Alliance», «ikke forlenger varigheten av våre bonuspoeng, i en periode der det i praksis er svært vanskelig og bortimot umulig å reise» og at «servicen SAS yter ved bestilling av SAS-bonusreiser er blitt vesentlig dårligere de siste månedene».

Glenn Hansen er gull-medlem på åttende året, og har skrevet under på kampanjen.

– Jeg synes jo at de bør gjøre noe for å beholde de mest lojale kundene. Jeg har jo muligheten til å reise med Norwegian til halve, kanskje en tredjedel, av prisen. Men det gjør jeg ikke, sier han til TV 2.

Han sier videre at han har forståelse for at flyselskapene befinner seg i en utfordrende situasjon. Samtidig håper han at SAS-kundene blir hørt.

– Jeg ser jo også at Norwegian har valgt å fryse disse ordningene, og det kunne jo kanskje ha vært noe for SAS også, sier han videre.

SAS: – Tar med oss innspillene

Pressesjef i SAS, John Eckhoff, sier til TV 2 at det foreløpig ikke er aktuelt for SAS å fryse kundenes Eurobonus-poeng.

– Vi gjør løpende vurderinger rundt dette. Men poengene har nå en varighet på fem år, og hos oss så kan man også bestille reiser 330 dager i forveien av selve reisen, forklarer han.

Han forteller også at de økte prisene kun gjelder bonusreiser i Stillehavsregionen. Dette er også en endring som ifølge Eckhoff ble gjort for flere år siden.

PRESSESJEF: John Eckhoff. Foto: Håkon Mosvold Larsen

Han understreker imidlertid at SAS har et av de «mest attraktive lojalitetsprogrammene», og at de er opptatt av å holde det slik.

– Hva tenker du om reaksjonene på SAS' kundeservice?

– Det er innspill som vi må ta med oss. I vår kundeservice så har vi visse kvalitetskrav som skal fylles, og vi følger opp disse internt, svarer Eckhoff.

Han vektlegger også at det finnes over seks millioner Eurobonus-medlemmer, og at rundt 800 personer har skrevet under på oppropet fra de misfornøyde kundene.

– Jeg tenker likevel at dette viser at vi har lojale og engasjerte kunder som vi selvsagt må lytte til og ta vare på.

Elnæs: – Undrende

Flyanalytiker Hans Jørgen Elnæs tror at Norwegian har valgt å fryse bonusordningen fordi de «gjør det de kan for å overleve».

Han mener også at SAS på sin side har tatt en kommersiell avgjørelse.

– Jeg undrer på hvorfor SAS ikke har valgt en taktikk som stimulerer kjernekundegruppen sin bedre. Det kan slå hardt tilbake på dem når tilstandene begynner å nærme seg normalen, sier Elnæs.

FLYANALYTIKER: Hans Jørgen Elnæs tror at kundene vil få betalt for oppofringen. Foto: Truls Aagedal / TV 2

Han forklarer videre at selskapet vil oppleve hard kamp fra Wizz Air, Norwegian og Flyr om kundenes gunst.

– Man kan jo si at «markedet glemmer fort». Men konkurransebildet har blitt tøffere.

– Tror du selskapene vil kompensere for disse begrensningene?

– Jeg ville i hvert fall ha satt kundetilfredsstillelsen i sentrum, om jeg var sjefen for et av disse selskapene. Selv om mange sikkert har lyst til å reise igjen, så mener jeg også at kundene bør få noe igjen for dette, sier flyanalytikeren.