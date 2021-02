Innfører parkeringsbøter for elsparkesykler

Stockholm kommune vil nå straffe elsparkesykkel-firmaene, dersom kundene deres parkerer feil.

Det skriver Aftonbladet.

– Vi vil at elsparkesyklene skal gjøre det lettere å reise rundt i byen. Men de har i stedet ofte gjort det motsatte, sier byråd Daniel Helldén i en pressemelding.

Boten på 250 svenske kroner per feilparkerte elsparkesykkel vil bli gitt til selskapene som leier ut elsparkesyklene.

– Dette sender et tydelig signal om at vi ikke er villige til å akseptere hva som helst i bybildet. Ingen skal måtte være redd for å snuble over en elsparkesykkel på vei til matbuikken, sier byråden videre.