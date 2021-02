Norwegian fryser bonusprogram

- Norwegian Reward sine tjenester til Norwegian vil bli satt på pause mens Norwegian gjennomgår en rekonstruksjon. Reward- medlemsskapet ditt vil fremdeles være aktivt, men i pausen vil det ikke være mulig for Reward-medlemmer å opptjene eller bruke CashPoints eller Rewards når man bestiller reiser med Norwegian, skriver selskapet i en e-post som har blitt sendt til kundene, mandag kveld.



Man vil fremdeles kunne tjene poeng via Norwegians Reward-partnere.



Til E24 sier også Norwegian at det kan være aktuelt å innføre begrensninger på hvor mange poeng man kan bruke på hver enkelt bestilling.

Selskapet vil imidlertid tilby en forlengelse av poengene på ett år. De skriver også at det ikke er aktuelt å redusere poengenes verdi. Ett poeng vil dermed fortsatt tilsvare én krone.

– Vi forstår at dette kan være frustrerende for medlemmene våre som gjerne vil benytte seg av Reward-programmet, og vi beklager ulempene dette medfører. Vårt mål er å gjenåpne Reward så fort virkningene av pandemien avtar og Norwegian kan returnere til en mer normal drift., skriver selskapet.

(TV 2/NTB)