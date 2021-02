Hyller datteren med rørende melding

1. februar 2018 overrasket Kylie Jenner de fleste da hun annonserte at hun hadde blitt mamma for første gang.

Realitystjernen klarte mot alle odds å skjule graviditeten, til tross for at det verserte enormt mange rykter om at Jenner var gravid.

Lillesøsteren til Kardashian-søstrene Kim, Kourtney og Khloe var bare 20 år da datteren Stormi Webster kom til verden.

– Takk Gud

Og mandag fyller hun tre år. På Instagram hyller Jenner datteren med et rørende innlegg.

NÆRT FORHOLD: Kylie og datteren Stormi har et svært nært forhold, og superstjernen har delt flere søte øyeblikk fra de siste årene på Instagram. Foto: Instagram / Kylie Jenner

– Takk Gud som sendte meg denne lille sjelen. Jeg gråter fordi jeg ikke kan stoppe tiden. Jeg kommer til å savne alle de små øyeblikkene, som den søte stemmen din og alle de lange samtalene våre på potta, skriver Jenner.

23-åringen skriver videre at å oppleve verden på nytt gjennom datterens øyne har vært det beste med de siste årene.

– På den andre siden gleder jeg meg til å se deg vokse opp, og se deg gjøre alle de fantastiske tingene jeg vet du kommer til å få til.

– Smarteste jenta jeg kjenner

Også Jenners storesøster Kim Kardashian har delt lignende innlegg. Det har også bestemor Kris Jenner.

– Gratulerer med dagen Stormi! Du er den smarteste, skjønneste og mest tullete jenta jeg kjenner. Jeg kan ikke tro at du har blitt tre år gammel. Våre babyer har blitt så gamle, skriver Kim Kardashian West.

GODE VENNER: Kusinene Dream, Stormi, Chicago og True er både nære i alder og nære venner. Foto: Instagram / Kim Kardashian West

Bestemor Kris Jenner hyller også barnebarnet.

– Du er den beste datteren, barnebarnet, kusinen, tantebarnet og vennen noen kan be om. Du er så smart, morsom, søt og har et hjerte av gull. Du bringer så mye glede inn i familien vår, og jeg er så glad i deg, skriver Jenner.

Kardashian-familien har straks premiere på den aller siste sesongen av reality-serien deres «Keeping Up With The Kardashians». Serien har fulgt familien gjennom opp- og nedturer de siste 14 årene.