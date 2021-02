Idrettsprofil tiltalt for mishandling og voldtekt av ektefelle: – Trodde det skulle være oss to resten av livet

Idrettsprofilen skal over flere en periode på 16 år ha vært voldelig mot sin ektefelle. Kvinnen forteller tirsdag om et terrorregime der hun ble strengt kontrollert til en hver tid.

En tidligere idrettsprofil i 40-årene møter tirsdag i Nedre Romerike tingrett, tiltalt for å ha mishandlet og voldtatt sin tidligere ektefelle.

Mishandlingen skal ha begynt allerede tidlig på 2000-tallet. Ifølge tiltalen bestod den i «bruk av vold, trusler og kontrollerende, nedsettende og annen krenkende atferd.»

Idrettsprofilen, som da var aktiv, skal i årevis ha vært vært voldelig og truende mot ektefellen. Ved en anledning skal han også ha vært truende mot parets felles datter.

Truslene skal ha bestått av at han har sagt han skal «knuse trynet» hennes, truet med å ta sitt eget liv, og kalt henne «jævla hore», «du er så støgg» eller lignende.

Fra 2016 til 2018 skal situasjonen ha eskalert, og han skal ha voldtatt sin ektefelle flere ganger.

Tirsdag begynte straffesaken mot ham i Nedre Romerike tingrett. Da tiltalen ble lest opp, erkjente han ikke straffskyld på noen av de tre tiltalepostene.

TINGRETTEN: Saken går i Nedre Romerike tingrett. Foto: Fredrik Hagen/NTB

– Oss to resten av livet

Tidlig tirsdag inntok den tidligere ektefellen vitneboksen i retten.

Hun forteller at de to traff hverandre tidlig på 2000-tallet, og at de raskt fikk en god tone. Hun forteller at hun var svært betatt av ham.

– Jeg så for meg at det var oss to resten av livet, sier hun.

De to giftet seg etter kort tid. Ikke lenge etter begynte forholdet å utvikle seg i det hun beskriver som «feil retning».

I begynnelsen unnskyldte hun det med at han hadde dårlige erfaringer fra tidligere forhold. Han kunne bli aggressiv, men unnskyldte seg i etterkant, og sa han skulle få hjelp.

– Da trodde jeg på det, sier hun.

Ifølge kvinnen var årsaken til hans sinne ofte bagatellmessig. Det kunne vært at hun hadde snakket med andre menn, eller vært med venner han ikke gikk god for.

Etter hvert skal overgrepene ha eskalert. Kvinnen beskriver et terrorregime der hun til en hver tid ble kontrollert, og der hun ikke fikk tillatelse til å omgås de hun ville.

– Vær gang jeg skulle noe var jeg en hore, eller stygg eller feit. Jeg ble konstant beskyldt for å være utro, sier kvinnen.

Hun forteller at hun måtte lyve om blåmerker og skader for bekjente.

Eskalerte etter karrieren var over

Kvinnen forteller at overgrepene eskalerte ytterligere da idrettsprofilen avsluttet idrettskarrieren. Han fikk mer tid til festing, og var ofte sint da han kom hjem.

– Jeg hadde ikke så mye å stille opp med fysisk. Det er snakk om en mann som ble betalt for å være fysisk, forteller kvinnen.

Det var da voldtektene også skal ha begynt. Kvinnen forteller at idrettsprofilen kunne sette seg oppå henne og påføre henne smerte. Flere ganger kunne hun bli stengt inne med ham på et rom, mens han slengte henne veggimellom frem til hun føyet seg.

I 2018 separerte paret seg. Da håpet kvinnen å legge saken bak seg. Det var da han på et tidspunkt skal ha truet deres datter med vold.

– Da skjønte jeg at han aldri ville gi seg, sa kvinnen. Hun hadde kontakt med politiet i et års tid før hun i 2019 gikk til anmeldelse.

Konfliktfylt forhold

I sitt innledningsforedrag redegjør aktor Anna Glede Allum for det som skal ha vært et konfliktfylt forhold.

Den fornærmede kvinnen anmeldte idrettsprofilen I juni 2019. Ifølge aktor var det en «detaljert» anmeldelse.

Sommeren 2019 gikk politiet til aksjon mot idrettsprofilen, og avhørte hans foreldre og barn på samme dag.

Idrettsprofilen har hele veien nektet for en hver anklage i saken.

Han har motanmeldt sin tidligere kone for sjikanerende adferd, sabotasje av samvær med deres felles barn, og psykisk vold. Han anmeldte også sin datter for falsk forklaring.

Begge anmeldelsene er henlagt, og politiet mener det ikke er begått noe straffbart forhold.

Volds- og utroskapskontrakt

Ifølge VG har paret inngått en kontrakt som vil ramme vold og utroskap hardt økonomisk. Kontrakten ble inngått i 2013, over ti år etter at mishandlingen skal ha begynt, og skal legges frem i retten.

Den tidligere idrettsprofilen fraskrev seg i kontrakten store deler av parets verdier om han var voldelig eller utro, skriver avisen.

Aktor ønsker ikke å kommentere kontrakten før den er lagt frem for retten.

Idrettsprofilens forsvarer, Frode Sulland, sier i sitt innledningsforedrag at han er svært kritisk til at kontrakten ble omtalt i forkant av rettssaken.

– Det ble omtalt uten at noen kunne kommentere og forklare kontekst for kontrakten. Dermed blir beviset lett å misforstå, og det blir uforståelig farefullt å trekke slutninger, sier Sulland.