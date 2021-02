Bekreftet: Liverpool hentet tyrkisk midtstopper

Ozan Kabak (20) skal hjelpe Jürgen Klopp med å tette et skadeforfulgt midtforsvar.

Pålitelige Fabrizio Romano meldte tidligere mandag at Liverpool hadde kommet til enighet med Kabak om de personlige betingelsene. Han kommer fra tyske Schalke.

Mandag kveld, en time før vinduet stengte, bekreftet Liverpool overgangen på Twitter. 20-åringen lånes ut sesongen.

Kabak er for øyeblikket i Tyskland, men vil reise til Liverpool senere denne uken, opplyser Liverpool.

Lånet skal ifølge flere medier være med kjøpsopsjon, men ingen forpliktelse. The Athletic melder at prislappen for å kjøpe Kabak i sommer vil være 18 millioner pund, altså i overkant av 210 millioner norske kroner, pluss eventuelle tillegg og bonuser.

Ifølge The Athletic-journalist James Pearce, som jobber tett på Liverpool, skal Jürgen Klopp og Liverpool ha hatt Kabak på listen i lengre tid. Den tyrkiske midtstopperen skal også ha blitt sterkt anbefalt til Jürgen Klopp av tidligere Schalke-trener David Wagner.

Liverpool har slitt med dekningen på midtstopperplass denne sesongen. Bautaen Virgil van Dijk er langtidsskadet, mens Joe Gomez, Joël Matip og Fabinho også er skadet for øyeblikket. Mot West Ham dannet Nathaniel Philips og Jordan Henderson Liverpools stopperpar.

Ozan Kabak har spilt 14 kamper fra start i Bundesligaen denne sesongen. Schalke sliter voldsomt og ligger helt sist på tabellen med bare en seier og åtte poeng på 19 kamper.

Den tidligere Galatasaray- og Stuttgartspilleren er tyrkisk landslagspiller. Han står med sju kamper med flagget på brystet.