Myanmar-redaktør i Norge: – Redd for at kuppmakerne skal bruke vold

Sjefredaktøren sitter på Holmlia, mens kuppmakerne har stengt TV-stasjonen han leder i Myanmar. Aye Chan Naing er redd for at militære styrker kommer til å bruke vold mot folket i landet, hvis de protesterer mot kuppet.

På Holmlia sitter sjefredaktør Aye Chan Naing hjemme hos familien sin. Han kom til Norge før jul for å være sammen med sin norske kone og to barn. Telefonen ringer i ett sett og det plinger for meldinger i innboksen. Han leder TV-stasjonen fra hjemmekontoret i Oslo. I Myanmar har den uavhengige TV-stasjonen Democratic Voice of Burma over 100 medarbeidere. Etter militærkuppet i landet er TV-kanalen stengt.

– De har dratt ut kontakten for alle TV-kanalene, inkludert vår kanal. Den eneste kanalen som sender nå er den militære TV-kanalen, forteller Aye Chan Naing.

Sensur venter

Han vet ikke når TV-stasjonen kan komme på lufta igjen. Når den eventuelt får lov til å sende igjen, vil det bli med strenge restriksjoner. Ledelsen vurderer nå hva den skal gjøre.

– Det kommer til å bli streng sensur. Hvis du bryter sensuren så vil du antageligvis bli satt i fengsel, sier han.

Han forteller at folk har hamstret varer i løpet av dagen. Det er innført portforbud etter militærkuppet natt til mandag. En rekke land har fordømt kuppet, Norge inkludert. Utenriksminister Ine Eriksen Søreide krever at fredsprisvinner og Myanmars politiske leder Aung San Suu Kyi slippes fri etter at hun ble pågrepet.

– Norge har klart og tydelig fordømt militærkuppet i Myanmar og samtidig hatt et klart krav til militære ledere om at de må løslate de demokratisk valgte representantene og det inkluderer også Aung San Suu Kyi, sier Eriksen Søreide.

Stengt flyplass

De militære kuppmakerne har stengt flyplassen i hovedstaden Yangon, og den skal ikke åpnes før tidligst i slutten av mai. Det er innført unntakstilstand. Tidligere statsminister Kjell Magne Bondevik har hatt mye kontakt med Aung San Suu Kyi. Han frykter at det nå vil bli protester fra folket i Myanmar mot de militære kuppmakerne.

– Alle visste at hvis de militære ønska det, så kunne de ta makta. Nå har det tragisk nok skjedd, og det må fordømmes på det sterkeste, sier Bondevik.

Redaktøren av Democratic Voice of Burma skulle ha reist tilbake i mars. Nå vet han ikke når han kan reise til hjemlandet, for å lede TV-kanalen. Det er rundt 40 TV-kanaler i Myanmar, men bare noen få som driver med nyheter. Redaktøren tror folket i Myanmar kommer til å protestere mot militærkuppet.

– Er du redd for at det blir vold?

– Jeg er redd for vold fra den militære siden. De vil ikke vike unna for det hvis folk tar til gatene, sier Aye Chan Naing. Aung San Suu Kyi har oppfordret til fredelige protester mot militærkuppet.