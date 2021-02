Chris Abolade og Adrian Amara: – En crazy historie som utfolder seg

12. februar kommer Oslo-artistene Chris Abolade (27) og Adrian Amara (23) ut med en mixtape bestående av 10 sanger. Uka etter kommer en tilhørende kortfilm. Prosjektet har de valgt å kalle «Skrubbsår og skallebank».

– Det er liksom bare et resultat av at vi har hatt det gøy. Vi har ikke planlagt så mye, sier Abolade og forklarer at de har laget låtene basert på dagsformen.

«En slags crazy historie»

De forteller at prosjektet ikke var planlagt, men at det er det de liker ved det.

– Plutselig har det skjedd og plutselig sitter vi her. Det er jævlig gøy. Det er den morsomste musikkreisen jeg har vært på så langt, sier Abolade.

Tanken bak kortfilmen var å utnytte coronapandemien til å gjøre noe ekstra kreativt.

– Det er tre musikkvideoer inni der og en slags crazy historie som utfolder seg, sier Amara.

De forteller at de gjennom videoen prøver å gi et visuelt bilde på den verden de så for seg når de lagde sangene.

– Ikke bare lage en kjapp musikkvideo og kjøre den ut på internett, men heller lage noe større, sier Abolade.

– Unnskyld Chirag

Programleder Niklas Baarli spør hvem de er inspirert av og påpeker:

– Det er vel litt Karpe å lage en «svær doning» og bare levere det?

– Karpe har ikke laget kortfilm, kanskje de gjør det etter det her, spøker Abolade.

Amara og Baarli påpeker at Karpe har laget spillefilm, noe Abolde ser ut til å ha glemt:

– Unnskyld Chirag, sier han ydmykt.

– Vært en jævlig bra sommer

Baarli stiller spørsmål ved hvor lett det er å finne inspirasjon til å lage musikk i en tid hvor verden er litt kjip og grå.

GØY: Chris Abolade og Adrian Amara sier de blir inspirert av hverandre. Foto: Celina Morken

Amara sier det har vært lett, nettopp fordi de har sett for seg hvor bra livet blir når ting er tilbake til normalen. Abolade legger til at de har hentet inspirasjon fra hverandre:

– Det var det som var så gøy med å møte Adrian. Inspirasjonen bare kom. Ingenting var «forced». Alt bare føltes naturlig.

De forteller at de møttes på en fest på Fornebu, der hvor kunstnerkollektivet Broslo holder til, som Abolade også er en del av.

– Men vi kjenner jo til hverandre. Oslo er ikke den største byen. Man har liksom en liten feeling på hvem alle er, sier Abolade.

En omvisning hos Broslo kan du se her.

Én singel, og én i forhold

Fremover håper de at ting går tilbake til normalt, slik at de får dratt på turné og vist frem musikken.

Avslutningsvis spør Baarli om sivilstatusen deres. De kan bekrefte at Chris Abolade er singel, mens Adrian Amara er i forhold.

– Jaja, men én av to er ikke verst det heller, spøker Baarli.