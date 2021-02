Viktig melding fra TV 2 til TV 2 Sport Premium-kunder hos Canal Digital (satellitt) og Viasat

TV 2 har forhandlet gjennom lang tid med Allente, selskapet som eier satellittselskapene Canal Digital og Viasat, om en fornyelse av avtalen om Sport Premium. Allentes avtale om å tilby Sport Premium til sine satellittkunder løper til og med 31. januar 2021.

TV 2 har flere ganger under forhandlingene akseptert å forlenge fristen for utløp av avtalen, slik at seerne ikke skulle bli rammet.

Dessverre er avstanden fortsatt stor mellom partene, og det virker ikke mulig å komme i mål innen fristen med en løsning.

Ønsker du fortsatt å følge Premier League på TV 2 Sport Premium, er kanalene fortsatt tilgjengelig på TV 2 Sumo og hos de andre TV-distributørene; Altibox, RiksTV, Telia, Telenor (tidligere Canal Digital kabel) og NextGenTel.

Avtalen som nå utløper gjelder bare TV 2 Sport Premium. De øvrige TV 2-kanalene vil fortsatt være tilgjengelig hos Canal Digital og Viasat.