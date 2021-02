Det bygges stadig flere gang- og sykkelveier her i landet. Dette er et viktig ledd i arbeidet for å øke trafikksikkerheten og minske risikoen for alvorlige ulykker. Før var det vanlig at hvert eneste hus hadde sin egen korte eller litt lengre veistump rett ut på hovedveien, men slik er det heldigvis ikke lenger.

I stedet for dette, har vi fått gang- og sykkelvei som en alternativ adkomst til flere boligeiendommer med én felles inn- og utkjøring til hovedveien.

Gang- og sykkelveier kan mange steder gå over ganske lange strekninger. Bortsett fra utrykningskjøretøy, er det i hovedsak bare beboere og gjester som kan bruke gang- og sykkelvei for nødvendig adkomst til bolig.

Dessverre er ikke alle like nøye med dette, og av og til kan vi se biler som kjører på gang- og sykkelveien. Det kan være helt lovlig kjøring på vei hjem. Eller på vei til jobb, men kan noen ganger også være noen som ikke har noe der å gjøre.

Ikke minst gjelder dette der gang- og sykkelveien går parallelt med hovedvei med mye trafikk. Når det oppstår kø, er det ikke sjelden å se noen som tar sjansen på og bruke gang- og sykkelveien som snarvei for å lure seg noen plasser frem i køen.

Gang- og sykkelvei kan i en del tilfeller brukes som atkomstvei til fast eiendom, Foto: Frank Williksen

Felles utkjøring

Da er det greit å vite at dette kan bli en dyr snarvei. Etter den siste justeringen av bøtesatser for forenklet forelegg, koster det nå 4.450 kroner om du blir knepet av politi på en gang- og sykkelvei der du ikke har noen god grunn til å være.

Trafikkreglene sier at gang/sykkelvei er «veg som ved offentlig trafikkskilt er bestemt for gående, syklende eller kombinert gang- og sykkeltrafikk. Vegen er skilt fra annen veg med gressplen, grøft, gjerde, kantstein eller på annen måte.»

Trafikkreglene sier også tydelig at gang/sykkelvei «er ikke bestemt for vanlig kjøring,» men det presiseres at «i en del tilfeller tillates sykkelvei brukt til motorvogntrafikk i forbindelse med atkomst til fast eiendom. Dette gjelder ikke minst der atkomstvei til flere boligeiendommer har en felles utkjøring til hovedvei i stedet for at hvert enkelt hus har hver sin utkjøring.

