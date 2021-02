Didrik (26) ble smittet i ishallen i Halden: – Jeg klarte knapt å gå over gulvet i leiligheten

Koronasmitten har eksplodert i Halden, og 57 av de 324 smittetilfellene knyttes til Halden ishall.

Didrik Nøkleby Svendsen (26) spiller for ishockeylaget Comet.

Onsdag fikk han beskjed om at han hadde testet positivt for korona, sammen med en rekke av lagkameratene.

Svendsen er sikker på at han ble smittet i hallen.

Mutert virus i hallen

– Nå sitter vi bare å venter på prøveresultatet om vi har det muterte britiske viruset eller ikke, sier Svendsen til TV 2.

Alle som var i ishallen de gitte dagene, har fått beskjed om at de har funnet det muterte viruset i hallen.

– Sjansen for det er nok stor, med tanke på hvor mange som er smittet, sier ishockeyspilleren.

– Mørbanket

Den unge spilleren er godt trent, men har likevel fått kjenne på kroppen hva viruset kan gjøre med deg.

– De første to dagene gjorde alt vondt. Veldig vondt, forteller han fra isolasjon hjemme i Sarpsborg.

SMITTEEKSPLOSJON: 57 av de 324 smittetilfellene knyttes til Halden ishall.

– Jeg har ikke en veldig stor leilighet, men jeg slet med å reise meg og gå over gulvet fra stuen til kjøkkenet for å hente meg noe å drikke.

26-åringen forteller om store smerter i skjelettet, leddene, hode og lungene.

– Jeg kjente meg egentlig helt mørbanket, sier Svendsen.

Svært ensomt

I dag, fem døgn etter påvist prøve, har de verste smertene gitt seg.

– Sakte men sikkert peker pilene rett vei, sier han.

– Men man skjønner ikke helt hvor ensom man blir, før man faktisk står opp i det selv.

– Er du redd for hvordan dette kan påvirke deg som idrettsutøver?

Foto: Skjermdump TV 2

– Så klart. Ishockey er en svært krevende idrett. Jeg er selvsagt redd for at dette skal henge i i uker eller måneder. Men det får jeg ikke vite før jeg starter å trene igjen, sier Svendsen.

Kun et tidsspørsmål

Nå håper han at laget blir fortest mulig blir frisk igjen.

– Hva tenker du om at du ble smittet i hallen? Kunne laget gjort noe annerledes for å forhindre dette?

– Nei. Det tror jeg faktisk ikke. Som lag går vi oppå hverandre hele tiden. Uavhengig av hvor mye vi spriter, vasker og holder på, var det kun et tidsspørsmål om når det skulle smelle.

Omfattende arbeid

Mandag morgen opplyste Halden kommune at det var 23 nye smittetilfeller i kommunen, av disse har én person testet positivt på det muterte viruset. Vedkommende var deltager på et ishockeyarrangement i Halden 23. januar.

Kommuneoverlegen sier at hun forventer at hele utbruddet, og alle som er tilknyttet, kan ha den engelske mutasjonen.

– Det er teoretisk mulighet for at det kan være ett utbrudd i elite og ett i bredde, men vi forventer at det er engelske mutasjonen, sier kommuneoverlege Kjersti Gjøsund i Halden til TV 2.

Kommuneoverlegen sier at de per nå ikke har totaloversikt over hvor mange som er i karantene som følge av utbruddet, men i løpet av mandagen vil de få bedre oversikt.

– Vi har fått mange meldinger fra skoleklasser, barnehager og arbeidsplasser, så det er mange som er berørt av dette. I tillegg må vi karantenesette husstanden når det er mistanke om det muterte viruset, det gjør dette mer omfattende. Alle som var i ishallen forrige helg er satt i karantene, sier Gjøsund.

Kommuneoverlegen opplyser at av de 57 smittede knyttet til ishallen er 51 personer bosatt i Halden, mens 6 A-lagsspillere er fra Sarpsborg og Fredrikstad.

– Vi venter nå på på sekvensering fra elite. Den håper jeg vi får i dag. Vi har sendt inn ytterligere seks prøver fordelt på ulike lag. Får vi svar på den første prøven, så vet vi for alle, sier hun.

– Det sprer seg svært fort

– Det er omfattende smitteverntiltak i ishallen. Mistenker dere brudd på retningslinjene?

– Vi har ikke grunn til å tro at det har skjedd brudd. Det har vært store utbrudd i mange ishaller. Med den engelske mutasjonen er det ekstra smittsomt. Det sprer seg svært fort og lett. Nå ser vi tydelig at smitten har en helt annen spredning, sier kommuneoverlegen.

I alt 324 personer hjemmehørende i Halden har testet positivt for koronavirus.

Fra midnatt natt til mandag fikk Halden, Sarpsborg, Moss og Våler de samme strenge koronatiltakene som Nordre Follo, Oslo og Ås.