Drivstoff-mytene du må vite om

De fleste av oss ser de lysende prisskiltene minst et par ganger om dagen, men hvor ofte tenker du over om prisen er høy eller lav?

Nå, kanskje mer enn noen gang før, er det grunn til å følge nøye med på drivstoffprisene, mener Konkurransetilsynet.

– Vi har registrert prisforskjeller på 2-3 kroner i samme lokalområde. Det er utvilsomt penger å spare på å følge med, sier Marita Skjæveland, nestleder i avdeling for bygg, industri og energi Konkurransetilsynet

OPPFORDRING Marita Skjæveland, Konkurransetilsynet oppfordrer Foto: Robert Reinlund / TV 2

Ulike dager hver uke

I høst krevde Konkurransetilsynet endringer blant drivstoffkjedene, for å motvirke prissamarbeid mellom de største kjedene.

Siden endringene trådte i kraft har tilsynet fulgt nøye med på prisutviklingen på drivstoff i Norge.

De har gjort flere funn i løpet av de siste månedene. Blant annet finnes det nå ikke lenger noen faste dager i uken hvor prisene er lave.

– Vi ser at aktørene i markedet fortsatt løfter prisene to til tre ganger i uken, men at det skjer på ulike dager fra uke til uke, sier Skjæveland.

Helge-fylling er ut

Mange TV 2 treffer ved bensinstasjonen i Skjoldsskiftet i Bergen mandag, er av den oppfatning av at søndag kveld og mandag morgen er blant tidspunktene med lavest bensinpris.

Denne myten er Konkurransetilsynet klar for å avlive.

– På slutten av året kan det også se ut til å ha etablert seg et fast prisløft i helgen. Det betyr at forbrukere må følge godt med hele uken, også i helgene og mandag morgen, sier Skjæveland.

I tillegg mener tilsynet å se et mønster hos de ubemannede drivstoffstasjonene.

– Ofte er disse blant de som bruker lengst tid på skru opp prisene, etter at konkurrentene gjør det. Derfor kan det være lurt å ta en sjekk på sin lokale ubemannede stasjon, for det ser vi kan gi gevinst, sier hun.

FUNN: Det er ofte billigere på ubemannede stasjoner Foto: Tor Henning Flaatten / TV 2

Går riktig

Selv om tilsynet mener at konkurransen i drivstoffmarkedet kunne blitt enda bedre, ser de på utviklingen som positiv.

– Vi ser tegn til endringer i aktørenes tilpasning som tyder på økt usikkerhet og at noen aktører bruker noe lenger tid på å tilpasse seg på dager med prisløft enn før. Dette ser vi på som en positiv utvikling, sier Skjæveland i Konkurransetilsynet.