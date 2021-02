Lørdag besluttet regjeringen og videreføre de aller fleste tiltakene i de såkalte Ring 1-kommunene, som Oslo tilhører. Men det ble foretatt noen lettelser.

Disse gjelder fra onsdag 3. februar.

Skoler og barnehager kan gå tilbake til gult tiltaksnivå. Det ble også åpnet for at barn og unge under 20 år kan drive organiserte idretts- og fritidsaktiviteter.

Enkeltstående butikker samt serveringssteder kan også åpne igjen, men det vil fortsatt være skjenkestopp.

Rekordlave smittetall

Regjeringen understrekte imidlertid at det kunne være behov for lokale vurderinger i tråd med smittesituasjonen, og mandag informerte byrådsleder Raymond Johansen om hvilke tiltak som gjelder for hovedstaden i ukene fremover.

– Pandemien har sitt eget språk. Ord som kohort, r-tall og flokkimmunitet har kommet inn i vårt hverdagsspråk. Vi har sett stigende og synkende tendenser. Økende smittetall har blitt møtt med økte tiltak, synkende smittetall har blitt møtt med lettelser. Tiltakene i Oslo skal være forutsigbare og konsekvente. Vi skal la tiltakene virke over tid, og ikke ha strengere tiltak enn nødvendig, sa Johansen.

Byrådslederen understrekte at vi ikke har hatt så lave smittetall i Oslo siden slutten av oktober.

– Det åpner for en gradvis og kontrollert gjenåpning av Oslo, sa byrådslederen.

Lettelser for barn og unge

Det siste døgnet ble det registrert 60 nye smittetilfeller i Oslo. Det er 23 mindre enn gjennomsnittet de siste syv dagene, og 29 færre enn gjennomsnittet de siste to ukene.

Lettelser i Oslo fra onsdag 3. februar Gjenopptar organisert idrett for barn og unge

Toppidretten kan gjenoppta organisert idrett og det åpnes for organisert idrett utendørs for voksne og ungdom fra videregående og oppover.

Tillater svømming, svømmekurs for barn og unge til og med ungdomsskolealder.

Biblioteker gjenåpner.

Videregående skoler forbli på rødt nivå.

Gult nivå for barnehager og grunnskolen

Spisesteder og enkeltstående butikker kan åpne. Kjøpesentrene og varehusene må fortsatt holde stengt.

– Jeg har full forståelse for at mange sliter med å henge med. Vi må fortsette å leve med usikkerheten, men jeg håper at Oslo-folk snart kan leve med litt mer forutsigbarhet.

Fra og med førstkommende onsdag kommer det altså flere lettelser i hovedstaden. Lettelsene er de samme som regjeringen informerte om i helgen.

– For første gang siden 16. november kan ungdomsskoleelever gjenoppta både utendørs og innendørs fritidsaktiviteter, sa byrådslederen.

Strengere på to områder

Oslo kommune er strengere enn de statlige lettelsene på kun to områder.

– Vi velger å holde rødt nivå på videregående, og åpner heller ikke for fritidsaktiviteter for disse enda. Dette er fordi mobiliteten og smittetrykket er høyere for disse gruppene, sa Johansen.

Byrådslederen understrekte at han håper det vil komme lettelser for disse gruppene så snart det er mulig.

– Barn og unge skal ikke ha en strengere tiltaksbyrde enn nødvendig. De har lidd mer enn det som er rettferdig. Og nå er tiden inne for å gi barn og unge i Oslo litt mer av hverdagen tilbake, sa skolebyråd Inga Marte Thorkildsen under pressekonferansen.

– Hardt slag i magen



Helsebyråd Robert Steen understrekte at det har vært en nedgang i smittetallene i Oslo på 14 prosent, og at gjenåpningen av hovedstaden egentlig skulle ha startet for to uker siden.

– Men så kom den nye britiske virusvarianten som et hardt slag i magen, sa Steen.

Helsebyråden håper at hverdagen sakte, men sikkert, kan gå tilbake til normalen.

– Mange synes en ny runde med tiltak og usikkerhet er for mye. Derfor håper jeg at hverdagen kan bli lettere når vi letter på en del tiltak i byen vår. Ingen av oss vet hvordan situasjonen er om to uker, men vi må finne nye strategier for å leve med mutasjonen i hverdagen, sa Steen.

